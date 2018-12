Chcete letos konečně strávit Štědrý den v klidu a bez náročných příprav? Příjemný zážitek můžete mít i mimo domov. Vyrazte na večeři do restaurace. Otevřených podniků je i v tento sváteční den poměrně dost. Pak už záleží jen na vás, zda dáte přednost klasickému kaprovi, exotičtější rybě nebo nějaké jiné gastronomické specialitě.

S nejkrásnějším výhledem

Na břehu Vltavy a s pohledem na Karlův most si můžete vychutnat štědrovečerní menu v restauraci Hergetova cihelna. Na uvítanou vás zde čeká amuse bouche křupavý chips z vepřové kůže s quinoou, houbami, česnekem a majoránkou. Jako předkrm vám nabídnou lososa Gravlax s křupavými bramborovými rösti, avokádovým krémem a zauzeným kaviárem z lososovitého pstruha.

Po něm následují grilovaná kachní prsa s kroketou z brambor a kachního konfitu, fenyklovým kompotem a madeirovou omáčkou a vše zakončíte hruškovým koláčem Tatin s vanilkovou zmrzlinou a Chantilly krémem. Pokud byste měli málo sladkého, ještě můžete uzobávat vynikající vánoční cukroví. Nabídka restaurace platí až do 26. 12. Zajít si sem ale můžete i v poledne na speciální šnečí menu.

Cena menu: 1450 Kč. Více na www.kampagroup.com

Přímo u Vltavy

Na Vánoce bude mít otevřeno i sesterská restaurace Hergetovy cihelny Kampa Park. Vyhlášený podnik na Kampě má překrásnou terasu v zimě krytou a vytápěnou.

Na Štědrý den vám naservírují kaviár löjrom s pažitkovým krémem a křupavou pohankou, Torchon z kachních foie gras s rebarborovým chutney, zeleným jablkem a brioškou, candáta s omáčkou Riviera, špenátovo-pórkovými ravioli a fava fazolkami, pomalu pečené hovězí žebro Black Angus s topinamburem, jarní cibulkou a lanýžovou šťávou a pěnu z hořké čokolády se zmrzlinou ze sušených švestek a Armagnaku.

Myslí tu i na vegetariány, pro něž připravili speciální menu. To zahrnuje pažitkový krém s okurkou a křupavou pohankou, avokádový timbál se sušenými cherry rajčátky, zeleným chřestem a xeres vinaigrette, špenátovo-pórkové ravioli s divokou brokolicí, fava fazolkami a omáčkou Riviéra a pečené topinambury s jarní cibulkou, lanýžovým coulis a zeleninovou pěnou. Dezert je stejný jak u klasického menu. K oběma menu si můžete doplatit párování s víny.

Cena menu: štědrovečerní 4chodové menu 2550 Kč + vinné párování včetně vody a kávy 1500 Kč, vánoční tříchodové menu 1650 Kč. Více na www.kampagroup.com

Opravdový luxus

Toužíte-li po něčem výjimečném, zkuste si ještě udělat rezervaci v Alcronu, kde místní restauraci šéfuje slavný kuchař Roman Paulus. Večeře o sedmi chodech se bude podávat od 19 hodin do 23.30, přičemž se doporučuje příchod do deváté hodiny. Restaurace vyžaduje formální dress code.

Roman Paulus a jeho tým na Štědrý den připravili tatarák z kapra s tabaskem, limetou a šalotkou, foie gras a papayou, angreštem a makadamovým ořechem, rybí polévku s lososovým kaviárem, mušli sv. Jakuba, kachní prsa na medu s granátovým jablkem, hovězí svíčkovou s dýní, curry a ječmenem, rozmarýnový mousse s opuncií, tmavou čokoládou a karamelem. Součástí menu je i welcome drink, nealkoholické nápoje a káva a čaj. Můžete si připlatit i vinné párování.

Cena menu: 5200 Kč + vinné párování 2900 Kč. Více na www.alcron.cz

Roztančený Štědrý den

Úžasný výhled na Pražský hrad se vám naskytne z restaurace Ginger a Fred v posledním patře Tančícího domu. A užívat si ho můžete i 24. 12. Nabízejí zde menu s francouzským nádechem o pěti chodech.

Vaši chuť nabudí krevetový salát s ananasovo-mangovou salsou, koriandrem, kokosovou pěnou a rýžovým chipsem, poté následuje předkrm pečená kachní játra foie gras s lesními houbami, kachním konfitem pečeným v křupavém těstě a kachním jus s portským vínem a dále filet jesetera s dušeným špenátem, bramborovým pyré, kaviárem Osetra a omáčkou z Champagne Legras.

Pokud by vám ryba nestačila, jistě vás uspokojí masový hlavní chod U.S.D.A prime steak z nízkého roštěnce s pastinákovým pyré, lanýžovými kroketami, karamelizovanými cibulkami a hovězím jus se salsou verde. Nakonec si pochutnáte na variaci sýrů s domácí marmeládou a vše završí čokoládový financier s krémem z lískový oříšků, bílou čokoládou a kaštanovou zmrzlinou. Vše si můžete vychutnat s vybranými víny.

Cena za menu: 3195 Kč + vinné párování 1390 Kč. Více na www.gfrest.cz.

Klasika v secesním prostředí

Ti, kteří se neobejdou bez kapra se salátem, jistě ocení nabídku francouzské restaurace Art Nouveau v Obecním domě, jež vyniká hlavně nádhernou secesní výzdobou. Vybírat tu můžete mezi tradičním smaženým kaprem a smaženým telecím řízkem s bramborovým salátem. Předtím se podává rybí polévka a houbový kuba, dezert je také tradiční český bramborové lokše s hruškovou zavařeninou a zmrzlinou z hruškovice. Mlsat ovšem můžete i vánoční cukroví.

Jestliže nemáte rádi kapra či řízek, zvolte mezinárodní menu. V něm je jiný hlavní chod selečí hřbet s pyré z uzeného celeru, zapečenou šalotkou a s pečenými žampiony. Menu se servíruje od 17.30 do 20.30 a od 21.00 do 24.00. Servis menu trvá dvě hodiny, na což je třeba myslet při rezervaci. V ceně je i welcome drink prosecco a klavírní hudba, která podpoří sváteční atmosféru.

Cena menu: české menu 2290 Kč, mezinárodní 2980 Kč. Více na www.francouzskarestaurace.cz.

Vyberte si podle své chuti

Mincovna na Staroměstském náměstí nenabízí přímo štědrovečerní menu, ale můžete si tu rezervovat stůl a pak si vybrat buď ze speciální nabídky, nebo z běžného lístku.

V sezonní nabídce najdete třeba hovězí líčka pomalu dušená v hnědé omáčce s hřebíčkem, dančí hřbet na grilu s pečeným červeným zelím, dýňovým gratinem a kapří hranolky v pikantním těstíčku s liškovou omáčkou a šťouchanými bramborami.

Z předkrmů se můžete rozhodovat mezi terinou z kachních foie gras s vínem malaga a krémem z jeruzalémských artyčoků. Sladkou tečkou na konec je Vánoční Pavlova s kaštanovým krémem. Z běžného menu vás možná osloví vídeňský telecí řízek smažený na přepuštěném másle nebo filet z čerstvého pstruha se zeleninou a citronovou omáčkou.

Ceny: hovězí líčka 345 Kč, dančí hřbet 465 Kč, kapří hranolky 325 Kč, Pavlova 155 Kč, kachní terina 265 Kč, filet z pstruha 335 Kč, telecí řízek 365 Kč. Více na www.restauracemincovna.cz.

Pod Pražským hradem

Uprostřed nejstaršího vinohradu v Čechách Svatováclavské vinice pod Pražským hradem stojí významná klasicistní stavba Richterova vila a v ní sídlí restaurace Piano Nobile, která také zůstává 24. prosince otevřená.

Jejich sváteční vícechodové menu zahrnuje parfait z kachních jater foie gras s brioškou, želé z broskve a pralinkou, krém z černého kořene s mušlí svatého Jakuba, vánoční punčový sorbet a vánoční dezert s variací čokoládových krémů s višněmi. Jako hlavní chod můžete zvolit halibuta sous-vide s máslovo-kaviárovou omáčkou a květákovým pyré nebo pečenou krůtu s vánoční nádivkou, gratinovanými bramborami, restovanou zeleninou a brusinkovou omáčkou.

Ke každému pokrmu se podává speciálně vybrané víno. Od 11 do 14 hodin si sem navíc můžete zajít na šneky s česnekovo-bylinkovým máslem a gratinované s modrým sýrem.

Cena menu: s vinným párováním 3600 Kč, bez vinného párování 3100 Kč, šneci 490 Kč. Více na www.villarichter.cz.