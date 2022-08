Evropský parlament posvětil nařízení, které zásadně zpřísňuje emisní normy. V praxi to znamená de facto ukončení prodeje osobních aut se spalovacím motorem. Co to znamená pro Škoda Auto? Je nutné upozornit, že ještě není nic definitivně schváleno. I tak to ale vnímáme jako začátek nové cesty. Je to jasný signál, že elektromobilita je cesta. Zároveň je to i dobré pro nás, automobilky, protože můžeme plánovat. Pět let je z pohledu plánování v automobilovém průmyslovém světě jako nic. Pro nás je to důležité vytyčení směru, kterým se budou trh a doprava ubírat.

Předpokládejme, že od roku 2035 se nebudou smět v Evropě prodávat osobní vozy se spalovacím motorem. Jak na to zareaguje Škoda Auto?

V současné době se v Česku vyrábí elektromobil Škoda Enyaq iV. Modelové portfolio elektromobilů chceme dále rozšiřovat. Do roku 2030 máme v plánu představit další minimálně tři modely aut. Ty by měly být cenově dostupnější.

Doménou jsou však stále auta na benzin či diesel. Bude nutné je začít už nyní redukovat?

To je otázka, na kterou nedokáži odpovědět. V současné době se totiž také řeší, od kdy začne platit emisní norma Euro 7. Ta bude hrát zásadní roli v tom, jakým směrem se budou spalovací motory dále vyvíjet. Teprve poté budeme schopni oznámit, jak se budou případně redukovat modelové řady.

Plánujete u současných modelů nahrazení spalovacího motoru elektrickým?

Rozhodnutí ještě nepadla, a to kvůli tomu, že nevíme, kdy začne platit zmiňovaná emisní norma Euro 7, nedokážeme říci. Do budoucna ale hodláme samozřejmě elektrifikovat celé modelové portfolio.

Kdy očekáváte, že se prodeje elektromobilů vyrovnají prodejům vozidel se spalovacím motorem?

Máme náš scénář, že by k tomu mělo dojít velmi krátce po roce 2030. V Evropské unii jako celku by to mělo být v roce 2028. Přechod k ekologičtější, a i ekonomičtější dopravě je tak mnohem blíže, než si mnozí myslí.

Nebojíte se toho, že před rokem platnosti zákazu prodeje osobních vozů se spalovacími motory nastane „poslední záchvěv“ a lidé si nakoupí vozy do zásoby?

Upřímně ne. Pokud bude proces přerodu na elektromobilitu plynulý a bude se dařit ruku v ruce rozvíjet infrastrukturu, tak toto nenastane.

Kolik Škoda Auto investuje do elektromobility, do rozvoje systémů?

Do roku 2030 hodláme investovat do elektromobility celkem téměř 1,4 miliardy eur. Ve velkém pracujeme i na vzdělávání zaměstnanců. Školení v oblasti e-mobility již absolvovalo více než 20 000 Škodováků. Jen v příštích dvou letech budeme do školení a dalšího vzdělávání investovat 45 milionů eur ročně, aby byli naši zaměstnanci připraveni na budoucnost.

Je Česko na takovou změnu momentálně připravené?

Určitě nejsme připraveni na to, vyměnit hned všechny spalovací vozy za elektromobily. A to jak z pohledu budování infrastruktury, tak smýšlení lidí o elektromobilitě jako celku.

V čem vidíte největší nedostatky?

Výstavba dobíjecích stanic nabrala za poslední rok spád a v Česku je již cirka tři tisíce dobíjecích míst. To je dobrá startovací pozice a poměr vůči provozovaným elektromobilům je lepší než v mnohých jiných evropských zemích. Ovšem máme velmi málo rychlonabíjecích stanic. Myslím ty o výkonu nad 150 kWh, které dokáží baterii dobít z 10 na 80 procent za půl hodiny. To je velmi zásadní pro další rozvoj.

Podílíte se přímo na jejich výstavbě?

Jako Škoda Auto se snažíme dostat všechny k jednomu stolu a řešit infrastrukturu jako tým. Komunikujeme s energetickými společnostmi, státní správou, samosprávami a dalšími subjekty. Konzultujeme s nimi například rozmístění dobíjecích míst. Podepsali jsme již několik memorand o spolupráci. Daří se nám to.

Češi jsou ale k e-autům podle průzkumů skeptičtí, nevěří jim. Dá se to změnit?

Předně do elektromobility nikoho nenutíme. Každý zákazník má dnes na výběr z fantastické nabídky vozů. Nikdy v historii automobilového průmyslu nebyl výběr tak bohatý z pohledu motorizace. Cestu k elektrovozům si musí najít každý sám. Ne pro každého jsou v tuto chvíli vhodné. Nicméně je potřeba přemýšlet, jak auto využívám a jestli by vůz na baterie nebyl ekonomičtější variantou.

Zásadní protiargument je kritizovaná dojezdová vzdálenost elektromobilů. Lze vůbec vyvrátit?

Škoda Enyaq iV má normovanou dojezdovou vzdálenost přes 500 kilometrů. Ovšem velmi záleží na třeba na stylu jízdy a podobně. Nicméně taková dojezdová vzdálenost je vhodná pro 95 procent českého národa. Drtivá většina řidičů ujede maximálně desítky kilometrů denně. Vůz tak stačí dobíjet jednou třeba za týden a není potřeba myslet na doplnění paliva u čerpací stanice. Další výhodou je, že plnou dojezdovou vzdálenost máte k dispozici každý den s minimální námahou. Večer dáte auto nabít. To u klasického není, ledaže byste každý den jezdili k čerpací stanici. To ale není pohodlné a zabere to i nějaký čas. Pravdou je, že v zimě je dojezd o několik desítek kilometrů nižší. Tak to prostě je.

Budou se dojezdové vzdálenosti s vývojem prodlužovat?

Technologie je ještě mladá, takže zřejmě ano, ale o vyšší desítky kilometrů, možná stovku, dvě. Je potřeba na rovinu přiznat, že sériové elektromobily rozhodně nebudou mít za pět let dojezd tisíc kilometrů. Cena vozu by byla úplně někde jinde. Budu se opakovat. Ale dojezd kolem 500 kilometrů je dostačující pro drtivou většinu obyvatel.

Jak ale řešit cestu do zahraničí, třeba Čechy oblíbeného Chorvatska? Naložené auto, kratší dojezd…

Nebál bych se toho. Dobíjecí stanice vznikají všude. Cesta jen potrvá o několik desítek minut déle. Ale po třech, čtyřech hodinách cesty zastavíte, dáte auto nabít, můžete si odpočinout a dát si kávu.

Cesty je ale nutné důkladně plánovat.

Je lepší se připravit, ale dnes už vám navigace v automobilu hlásí, kde jsou dobíjecí stanice, a plánuje zastávky. Dokonce i upozorní, zdali je momentálně volná. Do budoucna bude možné si na konkrétní stanici rezervovat čas dobíjení. Kromě toho nabízíme kartičku Powerpass. Tu akceptuje přes 300 tisíc míst v celé Evropě, dobíjení probíhá za fixní ceny. Řidič tedy nemusí řešit rozdílnost cen paliv třeba v Maďarsku, Chorvatsku a podobně.

Musí se elektromobily častěji servisovat kvůli elektrotechnice?

Ne. Elektromotor je naopak jednodušší než konvenční pohony.Proto, zatímco u klasických spalovacích motorů je servisní interval limitován časem a počtem kilometrů, u modelu ENYAQ iV je omezení pouze časové, jedenkrát za dva roky.

Obavy mají lidé z baterií a jejich životnosti. Přitom baterie tvoří velkou část ceny nového vozu.

Na baterie poskytujeme záruku osm let nebo 160 000 km. Z toho je patrné, že jim věříme a že jsou spolehlivé. Baterie mají svůj management systém, hlídají si proces nabíjení, aby nedocházelo k přebíjení. Navíc naši partneři nabízí zákazníkům i výkup elektromobilu. I to je další signál, že bateriím věříme.

Co ostatní servisní náklady? Nebude konvenční motor z dlouhodobějšího hlediska levnější, než elektro?

Levnější na provoz bude jednoznačně elektromobil. Není potřeba měnit olej, rekuperace šetří brzdy a brzdové destičky a mnohé další. Pokud máte na rodinném domě fotovoltaickou elektrárnu, nabíjíte a jezdíte téměř zadarmo. Navíc plánujeme i některé servisní úkony dělat na dálku v podobě aktualizace softwaru.

Bude potřeba posílit servisní střediska?

Zákazník může přivézt elektromobil do našeho nejbližšího autorizovaného servisu. Standardní opravy dokáže udělat každý z nich. Pokud jsou problémy s baterií či vedením vysokého napětí, máme specializované partnery v každém regionu. Ale to nemusí řešit klient, vyřeší to za něj právě jeho vybraný servisní partner.

Na opravy již nestačí „klasičtí“ mechanici. Daří se shánět nové odborníky?

Situace je velmi komplikovaná. Obecně je totiž problém sehnat kvalifikované pracovníky. Situaci nám sice trochu ulehčuje síla naší značky, ale i tak stále sháníme. Naši autorizovaní partneři spolupracují ve svých regionech s učilišti, snažíme se talenty rozvíjet i prostřednictvím učiliště přímo v Mladé Boleslavi.

Plánuje Škoda Auto zachovat názvy modelů s písmenem „Q“?

Máme písmeno Q u vozů SUV a crossoverů, tedy u vozů populárních a se zvýšenou stavbou karosérie. Škoda Enyaq iV v tomto pokračuje s „elektrickým e“ na začátku. Jsme v tomto ohledu věrni tradicím, ale je ještě brzy teď mluvit o jménech nadcházejících modelů. Na podzim představíme například nový designový jazyk.

Když se bavíme o budoucnosti: Co když do některého servisního centra přijede v roce 2050 majitel dieselového motoru. Budete schopni opravit?

Popravdě jsme toto ještě neřešili. Otázkou je, jak finančně náročné bude provozovat spalovací motory za třeba 15 let. Je jasné, že obě technologie (spalovací a eletromotory, pozn.red.) budou nějakou dobu fungovat vedle sebe, ale časem se určitě rozejdou. Elektromobily mají potenciál plně nahradit současné vozy. Náhradní díly a palivo mohou být za dvě desítky let pro lidi cenově nedostupné. Vše by se tak teoreticky mohlo shánět jako při opravách veteránů.