Vládní konsolidační balíček od roku 2024 přinesl řadu zásadních změn. Všichni lidé v Česku pocítí zejména změnu sazeb daně z přidané hodnoty. Některé druhy zboží a služeb jim zlevní, další naopak zdraží. Skokově podraží třeba čepované pivo v restauracích

Deník / Průvodce rokem 2024Zdroj: DeníkVětší výběr daní a jednodušší daňový systém. To jsou výhody, které by podle vlády měla přinést úprava daně z přidané hodnoty (DPH) v rámci takzvaného konsolidačního balíčku. Změny začaly platit již od 1. ledna a dotknou se prakticky všech Čechů.

Vláda tyto změny schválila v červnu. Premiér Petr Fiala (ODS) tehdy uvedl, že se ministři snažili, aby dopad na občany země byl co nejnižší. „Na paměti jsme rovněž měli ochranu zranitelných skupin. Právě proto dochází ke snížení daně z přidané hodnoty na potraviny nebo na zdravotnické pomůcky,“ uvedl tehdy Fiala.

Co se tedy po Novém roce konkrétně změnilo? Hlavní novinkou je, že se k základní sazbě DPH ve výši 21 procent místo dosavadních dvou snížených sazeb ve výši 10 a 15 procent nově přiřadila již jen jediná snížená sazba ve výši 12 procent. To u řady druhů zboží a služeb způsobí bezmála zemětřesení.

Některé položky v důsledku změn sice mírně zlevní, řadě jich naopak sazba daně stoupne, a to v některých případech více než dvojnásobně. Tedy z dosavadních 10 procent na obvyklých 21 procent. Nejvíce lidí to zřejmě pocítí u čepovaného piva v restauracích. „Tam nastane šok,“ očekává analytik České zemědělské univerzity v Praze Tomáš Maier. Hosté dražších hospod v Praze se tak podle něj budou muset smířit s tím, že jim za půllitr piva budou účtovat 70 korun.

Jak se změnily sazby DPH Místo dosavadních tří sazeb DPH jsou nově již jen dvě .

. Dříve tyto sazby činily 10, 15 a 21 procent.

Nově se k základní sazbě 21 procent přidává už jen jedna sjednocená snížená na 12 procent. Nulová sazba na knihy

Výjimku má jediné zboží, a sice knihy. Ty jsou od DPH, která dosud činila 10 procent, nově zcela osvobozeny. Podobně je tomu například v Dánsku, Irsku a Velké Británii. Kde se DPH snížilo: Ze sazby 15 na 12 procent se přesunuly například: základní potraviny

kohoutková voda včetně stočného

koupě nového bydlení, stavební práce

léky a zdravotnické výrobky

dětské autosedačky

pohřební služby Z 21 na 12 procent klesla daň: u příležitostné a zvláštní linkové hromadné hromadné dopravy osob Nově se do vyšší základní sazby 21 procent přesunuly například: služby autorů a umělců

kadeřnické a holičské služby

sběr, přeprava a skladování komunálního odpadu

palivové dřevo

úklidové práce

opravy obuvi, kožených výrobků a jízdních kol

limonády, džusy, energetické nápoje

čepované pivo

kojenecká voda Ve snížené sazbě 12 procent nyní dále budou: noviny (vláda původně plánovala přesunout je dokonce do nejvyšší jednadvacetiprocentní sazby, poté ale zvýšení sazby zmírnila)

(vláda původně plánovala přesunout je dokonce do nejvyšší jednadvacetiprocentní sazby, poté ale zvýšení sazby zmírnila) kulturní akce Co si vláda od změny sazeb slibuje:

Podle odůvodnění návrhu má opatření vést k vyšší efektivnosti výběru daně, systém tak má být transparentnější. Odstraní se tak rovněž absurdity, jako byly kupříkladu dosavadní tři různé sazby DPH u točeného piva.

Kromě toho se lidem vzhledem k vyšší dani výrazně prodraží také úklidové práce v domácnosti anebo opravy obuvi, kožených výrobků či jízdních kol. To navíc může připravit o část zákazníků zejména některé drobné živnostníky, kteří tyto opravy a služby nabízejí.

Nakupující naopak pravděpodobně nebudou politikům vytýkat, jak se tentokrát „vypořádali“ s knihami. Na ně se totiž nově neplatí vůbec žádná DPH, podobně jako je tomu v některých zemích na západě Evropy. Otázkou však je, zda to zákazníci skutečně pocítí na svých peněženkách a zda knihkupci a nakladatelé knihy zlevní, nebo si jen zvýší marže.

Změny potrápí důchodce i lidi na venkově

Změny sazby daně se sice dotýkají všech obyvatel Česka, některé skupiny se jich však bojí více než ostatní. Příkladem jsou zejména senioři. Ti na jednu stranu přivítají snížení sazby DPH z 15 procent na 12 procent u základních potravin, zdravotnických výrobků a zřejmě rovněž u pohřebních služeb.

Naopak na ně ale dopadne zvýšení sazby z 10 na 12 procent u svozu odpadu či kulturních akcí a přesunem do základní sazby se jim prodraží balené vody a limonády. To zřejmě potrápí také rodiny s malými dětmi.

Důchodci se kromě toho obávají dalšího zdražení vodného a stočného, u něhož sazba DPH rovněž stoupla z 10 na 12 procent. „Máme zkušenost, že ve chvíli, kdy lidé začnou šetřit s vodou, vodárny zvedají cenu. Ohánějí se tím, že mají staré trubky a je potřeba je opravovat, a že jim chybí peníze na opravu infrastruktury,“ uvedla předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.

Nejen ti starší, ale i mnozí další lidé žijící zejména na venkově si vzhledem k vyšší DPH nově připlatí také za palivové dřevo. Zatímco kupříkladu dálkové teplo, jimiž se vytápějí mnohé domácnosti ve městech, zůstává v nižší sazbě, na topení dřevem padla DPH naplno. „Oboje to jsou položky, které by měly podle všech ekonomů, se kterými jsem se o tom bavil, být na stejné hladině DPH. Jinak je podle nich daňový systém nespravedlivý,“ uvedl Vladimír Stupavský z klastru Česká peleta.

Zdroj: DeníkZměna sazeb DPH je součástí vládního konsolidačního balíčku, který by měl také s jejím přispěním v příštích dvou letech snížit deficit státního rozpočtu o 150 miliard korun. Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda připomněl, že vládní strany slibovaly, že dají veřejné finance do pořádku. To není možné bez toho, aby se na tom podíleli také občané.

Ekonoma přesto přístup politiků překvapil. „Na konsolidačním balíčku je nejvíce fascinující samozřejmost, lehkost a rychlost, s jakou kabinet bez hlubšího vysvětlení a v klídku přešel z ještě nedávného ‚nebudeme zvyšovat žádné daně, tečka‘ ke zvýšení, i poměrně zásadnímu, hned několika druhů daní,“ konstatoval Kovanda.