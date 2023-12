Od neděle začínají vlaky na české železnici jezdit podle nového jízdního řádu. Vedle zvýšení cen jízdenek Českých drah (ČD) o 9,5 procenta čeká cestující postupné nasazení modernějších vlakových souprav v regionální dopravě. Více spojů do Polska, Rakouska a na Slovensko zařazují České dráhy a RegioJet. Ve vnitrostátní dálkové dopravě České dráhy významnější změny v časech odjezdů a příjezdů, délce jízdy, trasách ani řazení vlaků nechystají.

Vlaková doprava. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Michal Bílek

Zvýšení cen jízdenek u státního dopravce ČD každoročně reaguje na inflaci. Loni ČD jízdenky zdražily o 15 procent, s novým jízdním řádem se ceny jízdenek, včetně univerzální OneTicket, od neděle zvýší o 9,5 procenta.

V regionální dopravě budou České dráhy postupně nasazovat nové moderní vlaky. Motorové vlaky RegioFox 847 se rozjedou po Praze a Středočeském kraji už na začátku roku, v prvním pololetí příštího roku je dráhy nasadí i na Vysočinu a v zimě ještě v Pardubickém kraji, kde nahradí stávající RegioNovy.

Do Olomouckého, Moravskoslezského a Jihočeského kraje vyrazí nové elektrické RegioPantery 640 druhé generace.

Rozšíření vozového parku chystá v druhé polovině roku i RegioJet.

Rozsah regionální dopravy zůstane přibližně stejný jako letos, ve většině krajů nastanou jen dílčí změny.

Více spojů do zahraničí

Národní dopravce v novém jízdním řádu nabídne více spojů do Polska a Rakouska. Do Polska budou ČD přes Bohumín posílat o dva vlaky více, jeden do Krakova a jeden do Vratislavi. Dráhy dále přidají pátý přímý vlak z Ostravy do Vídně a vlak Silva Nortica, který dosud jezdil z Prahy do Vídně pouze o víkendu, bude nově jezdit i v pracovní dny.

S novým jízdním řádem zavádí ČD i přímé noční spojení s Curychem, Krakovem a Varšavou, severním a východním Slovenskem, Bratislavou a Budapeští.

Změny v jízdních řádech dálkových spojů budou drobné a reagují na modernizaci tratí a výluky, dokončení některých investic a na trasy dalších spojů. Největší novinkou národního dopravce je nasazení vlaků ComfortJet do zkušebního provozu na spoje mezi Prahou a Ostravskem a několika vlaků i na trasu Bohumín-Praha-Františkovy Lázně.