Změna na kolejích? Stát nabídl provoz spojů z Brna do Bohumína i konkurenci drah

Je to už víc než patnáct let, kdy Miloš Zeman přirovnal pro izrael-ský list Haarec předáka Palestinců Jásira Arafata k Hitlerovi a Židům doporučil, aby se s palestinským problémem vypořádali podobně, jako to po druhé světové válce udělali Češi se sudetskými Němci. Tedy jejich vyhnáním. Byl z toho tehdy velký mezinárodní skandál.