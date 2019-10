Penzijní reforma začíná dostávat nové obrysy, důchodová komise se shodla na možné podobě.

Namísto jedné penze dvě. Současný průběžný pilíř, z něhož se vyplácejí státní důchody, by se mohl rozdělit na dva. Z prvního by se vyplácela solidární část, tedy penze, která by pro všechny byla stejně velká. Z druhého by pak lidé dostávali důchody podle toho, kolik si vydělávali a kolik do systému odvedli.