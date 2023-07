Zpřísnění valorizací schválené poslanci zpomalí zvyšování starobních důchodů kvůli inflaci. Změna povede také k nedostupnosti předčasných důchodů a přivede padesátníky na úřad práce, obávají se znalci.

Čeští důchodci se musí vyrovnat se změnou způsobu valorizace důchodů. Tedy se zpřísněním pravidel pro jejich postupné zvyšování kvůli rostoucí inflaci, které tento týden schválila Poslanecká sněmovna.

Senioři oslovení Deníkem říkají, že i s důchodem podle nových pravidel dokážou vyžít. Snazší to bude pro lidi žijící v domácnosti v páru. Osamělí ale mohou řešit zásadní existenční problémy, obávají se penzisté oslovení Deníkem.

Podle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pobíral letos v březnu průměrný starobní důchodce penzi ve výši 19 461 korun. Zhruba takovou částku měsíčně dostává pětasedmdesátiletá Helena z Prahy. Vzhledem k několika valorizacím v uplynulém roce jí za dva roky důchod stoupl o necelé dvě tisícovky. Na zlepšení životní úrovně to ale vůbec nestačilo. „Člověk to ani nepozná. Když jdu na nákup, stojí mě to mnohem víc než dřív,“ uvedla důchodkyně.

Změnu pravidel valorizací proto sleduje, a zpřísnění jejích podmínek se obává. Naštěstí se o náklady na provoz domácnosti může podělit s manželem. „Nevím ale, jak bych to zvládala bez něj, nebo on beze mě, kdybych odešla dříve,“ poznamenala.

Osamělí důchodci v problémech

Potíže osamělých penzistů totiž pozoruje na své kamarádce, která žije sama a má důchod ještě nižší. „Je překladatelka, takže bude muset překládat, dokud jí jen vydrží síly. Jen z důchodu by to jistě neutáhla. I když má štěstí, že bydlí v obecním bytě. Neplatí v něm tedy až tak vysoký nájem,“ konstatovala Helena.

Plným pochopením pro změny systému penzí, které rozjíždí současná vláda, se naopak netají pětaosmdesátiletý Jan z malého městečka na Olomoucku. „Samozřejmě že jsem to sledoval a takové kroky považuji za nezbytné, i když si musíme utáhnout opasky,“ uvedl důchodce.

Spolu s manželkou se na důchod předem připravoval, proto si na své příjmy nestěžuje, i když také on pobírá pouze průměrnou penzi. „Necítím žádné přímé ohrožení, pokud nepřijde nějaká vážná nemoc,“ podotkl.

Do budoucnosti hledí beze strachu, protože bydlí ve vlastním domě, který si s manželkou opravili. „Myslím si, že takto v mezích svých možností by se měl o sebe postarat každý sám,“ prohlásil důchodce.

I v blízkém okolí ale u svých vrstevníků zaznamenal naprosto opačné názory. „Stanoviska se výrazně liší. Někdo to schvaluje, někdo kategoricky odmítá,“ řekl penzista.

Změny, které ještě musí schválit Senát a podepsat prezident, se ovšem nezdají být příliš smysluplnými předsedkyni Rady seniorů Lence Desatové. „Z našeho hlediska začínat změnou valorizace není žádné nastartování důchodové reformy,“ tvrdí Desatová.

Starším lidem hrozí vyhazovy

Ve změně způsobu valorizace jí chybí zejména koncepční přístup k budoucnosti. Obává se zejména výrazného poklesu náhradového poměru, tedy vztahu mezi průměrnou mzdou a průměrným důchodem.

Nyní totiž mzdy stagnují. Pokud by ale rychle rostly, důchody za nimi budou pokulhávat. „Už před několika lety jsme řešili problémy lidí, kteří zaplatili všechny nezbytné náklady s bydlením, ale pak jim na každý den chybělo 40, 50 korun na to, aby vůbec dokázali vykrýt základní potřeby,“ připomněla Desatová.

Potíže podle ní může přinést také schválené zkrácení možnosti odchodu do předčasného důchodu z pěti let před dosažením důchodového věku na tři roky. „V současné době máme téměř nulovou nezaměstnanost. Pokud ale v budoucnosti nezaměstnanost vzroste, prvními adepty na vyhazov budou právě starší lidé předdůchodového věku. Těm potom bude hrozit propouštění a budou odkázáni na dávky, protože předčasný důchod pro ně bude jednak velmi nevýhodný, a také po zpřísnění pravidel nedostupný,“ dodala.