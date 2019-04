Informaci potvrdil náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr. V pátek proto navrhne dozorčí rada Smolku odvolat a místo něj zvolit Jozefa Sinčáka.

„Neděláme změny bezhlavě jen proto, že se vyměnili politici na magistrátu. Nejdůležitější je pro nás najít nejlepší řešení pro Pražany. TSK je jedna z klíčových městských firem, která se má starat o ulice, silnice, mosty a tunely a Pražanům zajistit co nejlepší pohyb po městě. Pro zachování kontinuity jsme v prvních měsících ponechali v čele pana Smolku a čekali, zda najdeme společnou řeč nad strategií, způsobem, jak firma fakticky vykonává své povinnosti, i v informování a vztahu k Pražanům a samotným zaměstnancům TSK," komentoval Scheinherr.

"To se nestalo a proto jsme do čela této společnosti získali profesionálního manažera, který v minulosti již jasně prokázal, že umí věci v jemu svěřené firmě měnit k lepšímu,“ doplnil. Podle něj bude hlavním úkolem nového předsedy představenstva jasný tah na branku ve všech klíčových opravách a stavbách spolu s maximálně vstřícným informováním Pražanů.

TSK dosud zásadní změny ve vedení po nástupu nové koalice v Praze vyhýbaly, došlo jen k odvolání Františka Adámka. Na začátku března do představenstva nastoupil bývalý ředitel Centra dopravního výzkumu Karel Pospíšil a Filip Hájek, který působil jako finanční ředitel Českých aerolinií.

Neshody kvůli Libeňskému mostu

Scheinherr se se Smolkou rozchází například od začátku na téma budoucnosti Libeňského mostu. Smolka je zastáncem jeho bourání, Scheiherr ho chtěl opravit. „Nejsem přesvědčen, že funguje nejlépe. Stačí se podívat na organizační strukturu, na necelé čtyři stovky zaměstnanců je tam šestnáct ředitelů, to je podle mě příliš. V DPP jich je méně a počet zaměstnanců je mnohonásobně vyšší. Myslím, že je potřeba řešit i toto,“ řekl v lednu v rozhovoru pro Zdopravy.cz na adresu TSK Scheinherr.

Jozef Sinčák vedl České aerolinie pět let, skončil loni v říjnu poté, co mu Smartwings jako nový majitel neprodloužil smlouvu. Patřil i mezi favority výběrového řízení na nového člena představenstva Českých drah, kde výběrová komise dala nakonec přednost manažerům ze ZSSK.

Pod jeho vedením se dostaly ČSA i za cenu velkých škrtů a omezení provozu z hlubokých ztrát do zisku. Předtím působil čtyři roky ve společnosti Letiště Praha, kde byl od listopadu 2011 do října 2013 výkonným ředitelem divize obchod a korporátní služby a místopředsedou představenstva. Před příchodem do letectví působil jako šéf ING Investment Management , před tím v pracoval v ČSOB. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy.

TSK patří objemem majetku a finančních prostředků mezi největší organizace spadající pod Prahu. Letos má rozpočet přes osm miliard korun.