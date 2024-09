Co již platí a co se chystá za změny v důchodech. Deník připravil přehled.

Změny v systému důchodů připravené ministerstvem práce a sociálních věcí řízeným Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) vláda premiéra Petra Fialy (ODS) postupně zavádí již druhým rokem. Dosud zejména změnila způsob každoroční valorizace penzí, který důchodcům přináší menší růst důchodu, než na jaký byli dosud zvyklí. Kromě toho rovněž výrazně zpřísnila podmínky pro předčasný odchod do starobního důchodu.

Největší „balík“ změn ale budoucí důchodce zřejmě čeká v příštích měsících. Na jaře prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládou schválená reforma penzí. Poslanci by se k jejímu projednávání ve druhém čtení měli vrátit zřejmě koncem září. Některé navržené změny mají platit již od příštího roku, další postupně v následujících letech. Půjde zejména o to, jak se bude prodlužovat doba odchodu do řádného důchodu pro jednotlivé ročníky.

Předčasný důchod

Nejbližší změnu podmínek týkajících se možnosti zažádat si o důchod ovšem pocítí někteří lidé již od října. Půjde o další zpřísnění pravidel pro nárok na předčasný odchod do důchodu. Již od loňského října se totiž zkrátila doba odchodu do předčasného důchodu z dosavadních pěti let na pouhé tři roky před datem nároku na odchod do řádného důchodu.

Nově se od října navíc o pět let prodlouží povinná doba pojištění z dosavadních 35 let na 40 let. K ročnímu zpoždění oproti ostatním schváleným opatřením stát u této změny přistoupil proto, aby jeho úředníci dostali čas na zapracování novinky do svých databází.

Odchod do předčasného důchodu se přitom lidem nevyplatí ještě více, než tomu bylo do loňského roku. Všem, kteří do něj zamíří ještě před dosažením řádného věku, se totiž bude po celý zbytek jejich života krátit vyplácená penze. Zatímco až do loňského října to bylo za každých 90 kalendářních dnů o rok dříve 0,9 procenta, o dva roky dříve o 1,12 procenta a za třetí až pátý rok o 1,5 procenta, nyní již o 1,5 procenta přicházejí všichni lidé pobírající předčasný důchod.

Zvyšování věku pro odchod do důchodu

Úředníci přitom chtějí motivovat starší lidi, aby v práci zůstali dokonce i po dosažení důchodového věku. Namísto dosavadního trvalého zvyšování důchodů o malé částky by se jim měla snížit sazba pojistného o 6,5 procenta, a to jak zaměstnancům, tak i OSVČ. Sazba pojistného placeného zaměstnavatelem přitom zůstane zachována.

Otevřenou otázkou zatím zřejmě zůstává způsob postupného navyšování věku odchodu do řádného důchodu. Podle původního návrhu, který ministři schválili, by to mělo být až o dva měsíce za rok. Důchodový věk by měl vycházet z věku dožití tak, aby důchodci strávili v penzi průměrně 21,5 roku.

Podle demografů by ale tento způsob nebyl pro různé ročníky spravedlivý. „Podle stanoviska České demografické společnosti by měl být důchodový věk pro každý ročník narození určen jako okamžik, kdy osobám příslušného ročníku, které jsou ještě naživu, zbývá v průměru poslední čtvrtina života,“ uvedl demograf z Vysoké školy ekonomické Tomáš Fiala. Nyní je proto ve hře i varianta, že by se každý rok doba odchodu do řádného důchodu prodlužovala jen o měsíc.

Výchovné

Novinkou již od roku 2023 je výchovné vyplácené za vychované děti ve výši 500 korun měsíčně za každého potomka. Dostávají je téměř výhradně ženy, za to, že část svého produktivního věku věnovali péči o děti a ne kariéře, a proto mají nárok na výrazně nižší důchod než stejně staří muži.

Také výchovného by se měla v příštím roce týkat řádná valorizace. Důchodkyně si při ní ale příliš nepolepší. Protože zákonem stanovený růst procentní výměry důchodů činí 0,4 procenta, vzroste jim vyplácené výchovné o dvě koruny na 502 korun.

Součástí plánované části ministerské penzijní reformy má být nový rodinný vyměřovací základ, který by měl výchovné nahradit. „Jeho hodnota bude na rozdíl od výchovného trvale růst, stejně rychle jako průměrná mzda v ekonomice. Platí samozřejmě, že výchovné navíc zůstane každému, kdo jej již dostal nebo teprve dostane,“ uvedl ministr práce Marian Jurečka. Podle jeho reformních plánů by se ovšem v tom případě již výchovné nadále znovu valorizovat nemělo.

Tento rodinný vyměřovací základ by měly dostávat všechny ženy, které pečovaly o jedno nebo dvě děti do věku tří let nebo pokud se staraly o závislou osobu. Za toto období jim úředníci důchod vyměří tak, jako by pobíraly průměrnou mzdu. Pokud ovšem vychovaly dětí více, rodinný vyměřovací základ se jim bude počítat pouze za první dva potomky. Za každé další dítě budou mít ale nárok na vyplácení výchovného.

Pomoci svým manželkám k vyššímu důchodu budou dobrovolně moci také muži v tom případě, že pár využije takzvaný společný vyměřovací základ. Stejnou možnost jako manželé žijící v heterosexuálních vztazích přitom dostanou rovněž homosexuálové, kteří uzavřeli registrované partnerství.