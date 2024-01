Nový rok přinesl spoustu změn také pro drobné živnostníky i větší podnikatele a firmy. Většinou si připlatí, a to jak na pojistném, tak na daních. Co se mění? Deník pokračuje dalším dílem seriálu Průvodce rokem 2024.

Drobní živnostníci, podnikatelé i formy by měly zbystřit, v roce 2024 je čeká řada změn. Podívejte se. | Foto: Shutterstock

Paušální daň

Začátek roku byl důležitý pro všechny, kteří mají živnost a nechtějli se trápit administrativou. Až do středy 10. ledna 2024 (včetně) šlo totiž požádat o vstup do takzvané paušální daně.

Deník / Průvodce rokem 2024Zdroj: DeníkDo stejného data šel změnit typ paušálu, případně přestat paušální daň využívat. V paušálním režimu platí OSVČ pouze měsíční paušální zálohy namísto záloh na daň z příjmů a pojistného na důchodové a zdravotní pojištění.

Výše paušálních záloh ve všech třech pásmech od ledna vzroste, a je proto potřeba do 20. ledna přenastavit trvalé bankovní příkazy. Podmínkou pro vstup do paušálního režimu je být OSVČ, neplátce DPH, s ročními příjmy do dvou milionů korun a nemít příjmy ze závislé činnosti s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou.

Odvody OSVČ

I živnostníci, kteří nepoužívají paušální daň, si s novým rokem připlatí. Vláda v rámci konsolidačního balíčku zvýšila celkovou odvodovou zátěž živnostníků. Chce je tím přiblížit odvodům, které dosud platili zaměstnanci. Jak konkrétně?

Živnostníci budou muset sáhnout do kapsy mnohem hlouběji:

Vládní škrty: Podívejte se, kolik si živnostníci připlatí kvůli novým odvodům

V letech 2024 až 2026 se zvyšuje minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění OSVČ z 25 procent na 40 procent průměrné mzdy, tj. o pět procentních bodů ročně. OSVČ nově platí pojistné nejméně z 55 procent namísto současných 50 procent základu daně. Jak zaměstnanci, tak OSVČ jsou zdaněni stejnou sazbou daně z příjmů. Tedy 15procentní a u vyšších výdělků 23procentní.

Vyšší daň pro firmy

Nový rok přinesl zvýšení daně z příjmů právnických osob z 19 procent na 21 procent. Vláda tvrdí, že i přes růst zdanění budou české firmy platit sazbu, která je na evropském průměru. Do státního rozpočtu by měla vyšší daň přinést dalších asi 22 miliard korun ročně.

Vyšší daň pro manažery

A nejenom firmy si připlatí. S vyšším zdaněním musejí od roku 2024 počítat také manažeři či ředitelé, zkrátka všichni zaměstnanci s vyššími příjmy. V Česku existují dvě sazby daně z příjmů pro zaměstnance. Klasická 15procentní a pak 23procentní. Zatímco v roce 2023 vyšší sazba platila u lidí s ročním daňovým základem nad hranicí 48násobku průměrné měsíční mzdy (cca nad 161 tisíc korun měsíčně), letos ji zaplatí už ti se základem převyšujícím 36násobek průměrné mzdy, čili s příjmem zhruba 131 tisíc korun měsíčně.

Účetnictví i v eurech

Novinkou roku 2024 je možnost, aby i české firmy mohly vést účetnictví v cizí měně, především v eurech, dolarech či librách. Volaly po tom hlavně české exportní firmy, které už nyní euro používají – berou si úvěry v eurech a platí faktury za zboží. Nově je možné v cizí měně rovněž vyplácet mzdy.

Na cizí měnu ale smějí přejít jen firmy (nikoliv živnostníci), a to jen v případě, už nyní v dané cizí měně prováděly většinu finančních operací. V praxi tak na účtování v cizí měně přejdou hlavně mezinárodní korporace a velké exportní firmy.

Daň pro nadnárodní korporace

V roce 2024 začne fungovat i speciální, takzvaná dorovnávací daň pro nadnárodní korporace a velké tuzemské firmy. Tu stát uvalí na firmy, které mají sídlo mimo ČR a platí tam nižší daně. A to v situaci, kdy by jejich takzvané efektivní zdanění nedosáhlo aspoň 15 procent (dle pravidel příslušné směrnice EU).

Deník připravil velký přehled k sazbám DPH:

Velký přehled změn sazeb DPH: Co nejvíce zdraží, co naopak může mírně zlevnit

Očekávaný roční výnos jsou asi dvě miliardy korun a nová daň se bude týkat společností, které ve dvou z posledních čtyřech let přesáhly výnosy 750 milionů eur (18 miliard korun) a podnikají také v Česku.

Bez Ferrari a bez vína

S rokem 2024 přišly také dvě netradiční daňové změny. Firmy přišly o možnost snížit si daňový základ koupí tichého vína jako dar – dosud to šlo u vín do 500 korun. A smůlu mají i podnikatelé, kteří si tzv. „na firmu“ kupovali drahá auta. Daňová uznatelnost při nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely je nyní pouze na první dva miliony korun z ceny vozu. Tím ze systému vypadnou hlavně luxusní vozy. Jak připomnělo ministerstvo financí, například v roce 2020 bylo 96 ze 101 nově registrovaných Ferrari v ČR registrováno na firmu.