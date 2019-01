Z koncernu Agrofert, který jeho zakladatel a premiér Andrej Babiš vložil do svěřenských fondů, odchází další člen Babišovy rodiny. Je jím premiérův švagr Martin Herodes. Informoval o tom server E15.cz.

Herodes tak následuje svoji setru Moniku Babišovou, která opustila představenstvo firmy Imoby, jež také spadá do holdingu Agrofert a mimo jiné vlastní farmu Čapí hnízdo, loni v květnu. Co konkrétně stojí za jeho odchodem, nicméně odmítla společnost komentovat.

„Nezlobte se, jsme soukromá společnost, je to naše interní věc,“ sdělil E15.cz mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

Ještě v průběhu loňského roku zastával Martin Herodes funkce současně ve dvou firmách spadajících do vlastnictví bývalého Babišova koncernu. Jednalo se o mediální agenturu Panda Media a společnost Respo Spol, která se zabývá zemědělskou výrobou.

Za odchodem bude nejspíš kauza dotací pro Čapí hnízdo

Právník Aleš Rozehnal z advokátní kanceláře Rozehnal & Kuchař podle E15.cz upozorňuje na to, že odchod obou těchto členů Babišovy rodiny s největší pravděpodobností souvisí s potížemi, do nichž se dostali poté, co se policie, a posléze i Evropská komise začala zabývat kauzou potenciálně neoprávněného čerpání evropských dotací dotací pro společnost Farma Čapí hnízdo.

„Ve společnosti Farma Čapí hnízdo očividně působili jako zcela neaktivní členové orgánů, aniž měli k aktivitě společnosti jakýkoli vztah. Přesto, anebo právě proto jim členství ve funkcích společnosti způsobilo problémy,“ řekl serveru E15.cz Rozehnal.

V rámci agentury Panda Media působil Herodes coby jednatel, a to počínaje rokem 2015. O tuto pozici přišel ve chvíli, kdy se firma sloučila se společností Imoby. V Respo Spol měl Babišův švagr menšinový podíl, kterého se však v dubnu loňského roku zcela zbavil.