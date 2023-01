Zatímco dnes hrozí nestřízlivým „kapitánům“ kanoí, raftu či pramice pokuta až do výše 100 tisíc korun, příští rok tomu tak nebude. Naopak. Dvě desetistupňová piva či dva decilitry vína si budou moci beztrestně vychutnat. Nově to umožní novela zákona o vnitrozemské plavbě. Ta počítá s tolerancí půl promile alkoholu právě pro vůdce malých bezmotorových plavidel.

„Zákony nemají a nemohou nahrazovat vlastní odpovědnost. Zároveň neříkáme, že je v pořádku, pokud jsou vodáci silně opilí. Pouze chceme vrátit do této oblíbené rekreační aktivity zdravý rozum a zamezit absurdním situacím, kdy vodáci mohou být pokutováni za konzumaci jednoho piva,“ říká poslanec Vojtěch Munzar (ODS). Ten novou normu označil na sociálních sítích za drobné vítězství.

Vodáci budou moci plout s půl promile alkoholu, schválila Sněmovna

Jenže zatímco většina zákonodárců si rozvolnění pravidel pochvaluje, odborníci to vidí zcela opačně. Podle nich je názor, že pivo na vodě popíjí skoro každý a je to úplně normální je nepřijatelný. Stejně tak tvrzení, že na vodě zodpovídá každý více méně sám za sebe. „Absolutně odmítám jakýkoliv alkohol na vodě. Voda je živel a doprava po vodě je ještě náročnější než po silnici. Lichý je i argument, že na vodě nemůže dojít k nehodě. Za mne tedy striktní ne,“ reaguje předseda Svazu vodáků České republiky Libor Polák.

Novinky v roce 2023

Podívejte se, jaké změny, zákony a úpravy se chystají. VÍCE ZDE

Odborníci navíc varují, že právě kvůli alkoholu se stává řada zbytečných nehod. „Člověk pod vlivem alkoholu přeceňuje své síly, špatně vyhodnocuje rizika, kromě toho má horší orientaci v prostoru a také slábnou jeho fyzické síly. Kvůli nadměrnému pití alkoholu mohou mít i banální nehody tragické následky,“ říká předseda Asociace vodní turistiky a zároveň zakladatel Vodácké školy záchrany Petr Ptáček.

Veteráni povinně

Velikou revoluci si přichystali zákonodárci pro majitele veteránů. Ti budou muset nejspíše od konce roku dojíždět jednou za pět let na povinnou Státní technickou kontrolu (STK). Novou povinnost schválili zákonodárci. Doposud vše zajišťovaly veteránské kluby. „Je to absolutní hloupost. Co chtějí kontrolovat? Při vší úctě, drtivá většina techniků těm autům nerozumí. Dopadne to tak, že pouze přijedeme na kontrolu, kde se zkontrolují výrobní čísla, maximálně zda auto svítí a brzdí. A ještě za to zaplatíme,“ kritizuje majitel několika veteránů značky Jaguár či Porsche Zdeněk Renc z Rakovníka.

Naproti tomu ministerstvo dopravy změnu vnímá jako přínos především z pohledu bezpečnosti na tuzemských silnicích. „Jistě se shodneme na tom, že každé auto, které je na silnici, by si stát měl po technické stránce zkontrolovat,“ reaguje mluvčí resortu František Jemelka.

S novou povinností souhlasí i Federace klubů historických vozidel České republiky. Podle jejího prezidenta Václava Kafky budou prohlídky přizpůsobené veteránům. „Vozidla budou posuzována podle doby, ve které byla vyrobena. Například pro nejstarší kategorii vozidel, a to pravděpodobně do roku výroby 1953, by při kontrole technik pravděpodobně jen porovnal výrobní číslo a zkontroloval osvětlení,“ vysvětluje Kafka.

Méně cest na úřad

Ministerstvo dopravy plánuje i v roce 2023 pokračovat v digitalizaci. V prosinci roku 2022 spustilo zbrusu nový Portál dopravy.

Ten nově umožňuje nejen podat elektronicky žádost o vydání nového řidičského průkazu, ale řidiči se zde zjistí i svůj bodový „účet“, údaje o přestupcích, vyřídí pořízení dálniční známky, ale najdou tu i informace o vlastněných či provozovaných vozidlech. A to i těch, které již nevlastní. Zobrazují se však informace pouze z doby vlastnictví, tedy stav kilometrů či výpisy z technických kontrol. Systém neslouží jen majitelům motorových vozidel. Podobné agendy nabízí i pro plavbu či letectví.

Veliká změna pro řidiče. Při ztrátě řidičáků už není nutné běžet na úřad

V příštím roce by Portál dopravy měl získat další zásadní vylepšení. Nově bude možné zaplatit i správní poplatky. „V praxi to zatím funguje tak, že žadatel při vyzvednutí řidičského průkazu správní poplatek zaplatí před vydáním na úřadě. V roce 2023 by jej rovnou zaplatil při žádosti,“ upozorňuje zástupce zmocněnce pro digitalizaci Karel Váchal. Spolu s tím by další změnou mělo být rozšíření online služeb i pro firmy a podnikatele.