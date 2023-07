Změna způsobu valorizace i pozdější odchod do předčasného důchodu jsou podle hlavního ekonoma skupiny Comfort Finance Group Vladimíra Pikory krokem správným směrem. „Aby se důchodový systém zachránil, bude ale potřeba udělat řadu dalších slibovaných změn. Vláda podle něj podceňuje význam hledání kompromisu s opozicí i potřebu přesvědčit srozumitelně o správnosti nastolené cesty veřejnost,“ myslí si.

Změny důchodů jsou důležité, ministři je ale podle slov analytika nedokážou vysvětlit | Foto: ČTK/Jan Černý

Jak důležité jsou schválené změny pro fungování důchodového systému?

Obě dvě položky, změna valorizace i prodloužení odchodu do předčasného důchodu, přispívají k tomu, aby důchodový systém nemusel vydávat tolik peněz. Takže je to určitě krok dobrým směrem, ale samo o sobě to nestačí. Bude ještě potřeba dělat další kroky, které vláda plánuje, že ještě připraví.

Opozice i další kritici namítají, že tyto změny nejsou fér. Podle nich poškozují dnešní důchodce i ty příští, kteří většinou nebudou mít šanci odejít do předčasného důchodu. Mají tyto námitky opodstatnění?

Reforma se dělá z jednoho prostého důvodu, který se neříká moc nahlas. Je to proto, aby ze systému neteklo tolik peněz. To tedy znamená, že pro některé části obyvatelstva to bude nepříznivé a bude to nefér. Ale reforma asi nelze udělat jinak.

Změny u penzí přehledně: Pravidla pro předčasný důchod, valorizace, co příspěvky

Věříte tomu, že schválením změn je věc vyřízena? Nemůže to dopadnout jako obvykle, tedy že dnešní opozice po svém případném vítězství ve volbách všechny změny zase zadupe do země, jak už jsme ve věci důchodů kdysi byli svědky?

Čekám, že to znovu nastane, protože stávající vláda nenachází žádný kompromis s opozicí. Proto se bojím, že opět nastane situace, kterou jsme viděli po skončení vlády Petra Nečase. Ten také zavedl důchodovou reformu a vypadalo to, že to bude fajn, aby potom ti druzí přišli s tím, že reformu zrušili.

Dnes jsme tedy v obdobné situaci?

Samozřejmě, že když má dnes někdo v Poslanecké sněmovně 108 hlasů, se s opozicí opravdu moc bavit nemusí. Ale když vidíme průzkumy, je možné, že příští vláda bude úplně jiná a všechno se změní. A třeba to bude radikálně. Ne že by se řeklo, že se někde něco trošku škrtne nebo vymění. Já bych se nedivil tomu, kdyby to vzali z gruntu a také řekli, že to je pro důchodce úplně špatné.

Schváleno: Podmínky pro předčasnou penzi se zpřísní, důchody porostou pomaleji

K úspěchu reformy je ale potřeba také to, aby ji vzali za svou lidé. Dokáže jim to vláda dostatečně vysvětlit, aby lidé pochopili vážnost situace a nechali se ke změnám přesvědčit?

Bojím se, že tato vláda to nezvládá, a její komunikace je úplně šílená, a to skoro u všech ministrů. Žalostné to bylo i s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou, když byla energetická krize. Teď přichází premiér s tím, že máme nejlepší dopravu na světě, ale lidé si klepou na čelo. A s důchodovou reformou je to něco podobného. To téma je ve veřejném prostoru už moc dlouho, a přesto je lidem špatně srozumitelné, špatně pochopitelné. Myslím si, že vláda velkou podporu ve věci důchodové reformy u lidí nemá, což je prostě problém.