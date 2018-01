Změny v penzích. Budou „chodit“ jen do čtyř typů domovů

Senioři, kteří až dosud byli zvyklí si nechat „někam“ posílat důchod, by měli zpozornět. Od února se mění podmínky pro zasílání penzí.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která výplatu peněz zajišťuje, bude penze zasílat jen do čtyř typů zařízení vyjmenovaných v zákoně. Jde o domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a týdenní stacionáře. Jinam už se peníze „plošně“ zasílat nebudou.

POŠTOU NEBO NA ÚČET

„Centra denních služeb, denní stacionáře, chráněná bydlení a azylové domy již nebudou ‚dostávat‘ důchody takzvaným hromadným poukazem. Jejich klienti si budou muset zvolit způsob výplaty důchodu – prostřednictvím důchodové služby České pošty nebo na bankovní účet,“ potvrdila Deníku mluvčí ČSSZ Jana Buraňová.

Klienti, jimž je důchod vyplácen do jiného typu zařízení, musí požádat ČSSZ o změnu způsobu výplaty. V Česku pobírá nějaký typ důchodu 2,8 milionu lidí, z toho 2,4 milionu je starobních penzistů. Do různých domovů a ústavů se posílají řádově desítky tisíc penzí. Jak podotýká Buraňová, důvodem změny nejsou eventuální podvody s penzemi, které by prováděly některé (třeba soukromé) ústavy, ale snaha posílat penze jen do takových zařízení, kde lidé žijí trvale a jsou jim tam poskytovány komplexní služby.

NA PENÍZE NESAHAT

Úřad již dopisem informoval všechna zařízení, kterých se změna týká, i všechny jejich klienty. Stále přitom platí, že různé domovy a stacionáře jsou pouhým prostředníkem výplaty penzí – a nesmí tedy bez vědomí klienta „sáhnout“ na jeho peníze. Novinkou je, že penzi je možné lidem posílat do ústavu i po schválení (soudně určeným) opatrovníkem, což by mělo zjednodušit výplatu penzí osobám s omezenou svéprávností.

Od letošního roku začalo platit zákonné zastropování věku odchodu do penze, které prosadila Sobotkova vláda. Důchodový věk v budoucnu zastaví na 65 letech a dál neporoste. Každý rok se nyní věková hranice pro nástup do penze odsouvá o dva měsíce u mužů a o čtyři měsíce u žen. Na 65 let by se měla dostat v roce 2030.

Průměrná starobní penze dosahovala 11 828 korun. Od února 2018 kromě změny výplaty penzí začíná platit i zjednodušení podmínek pro nárok na sirotčí důchod. Nově vznikne nárok i v případech, kdy zemřelý rodič získal jen krátkou dobu důchodového pojištění (musí se jednat o dobu výkonu výdělečné činnosti), a to aspoň jeden rok, popřípadě u osoby starší 38 let aspoň dva roky.