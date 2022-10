Stejně tak se mění prostředí benzinek a nabízený sortiment. Na mnoha místech už suplují v obcích chybějící obchody. I tak to nemusí k pomyslnému přežití v budoucnu stačit. „Podle výhledu do roku 2035 je existenčně ohroženo třicet až šedesát procent stanic,“ řekl partner pražské pobočky globální poradenské společnosti Boston Consulting Group Peter Ondko.

Benzin u českých čerpacích stanic opět zdražuje. Růst cen krotí levná ropa

Ta vypracovala studii zabývající se budoucností čerpacích stanic. „Takzvaný model natankuj a jeď přestává platit. Stanice budou muset zásadním způsobem zkvalitnit samotné prodeje včetně alternativních paliv, ale také služby,“ upozornil na kongresu Čerpačka Ondko. Většina čerpacích stanic by tak měla kromě paliv, potravin, jídel či autodoplňků začít nabízet i další služby spojené s mobilitou.

Podle studie Boston Consulting Group by se mohlo jednat například o rychlý servis, ale i půjčování aut, elektrokol nebo třeba také možnost zřídit pojištění. Chybět by nemělo ani kulturní nebo sportovní vyžití či služby v podobě praní prádla.

Klasické čerpací stanice typu „natankuj a jeď“ musí podle odborníků projít změnou, jinak je čeká zánik.Zdroj: Deník/ Petra Kůtová

Jak přilákat řidiče elektromobilů

Podle dat ministerstva průmyslu a obchodu mohou řidiči v Česku doplnit palivo u téměř čtyř tisíc pump. Ty po desítky let fungovaly na zmíněném principu natankuj a jeď. Časy se ale mění. Zatímco doplnit plyn zabere jen o několik málo minut více oproti načerpání nafty či benzinu, u elektromobilů je to jiné. Nabít baterii i v případě rychlonabíječky trvá minimálně desítky minut. „Pumpaři tak musí u řidičů vzbudit důvod, proč se k nim znovu vracet,“ poznamenal dále Ondko.

Konkrétní návod pro majitele pump odborníci ale nemají. „Najít ten správný nákupní mix nebude jednoduché, ale bude to nezbytné,“ připustil předseda Unie nezávislých petrolejářů České republiky Ivan Indráček. „Znamená to být do jisté míry kreativní a de facto vynalézt nový byznys,“ myslí si ředitel provozu čerpacích stanic Shell v Česku a na Slovensku Jan Čapský.

Elektromobily stále stojí jmění. Prodeje táhnou zejména firmy

Společnost Shell si udělala vlastní průzkum týkající se mobility. Z něj vyplynulo, že většina řidičů počítá s tím, že v budoucnu bude řídit elektromobil. Z toho by se dalo vyvodit, že spásné budou pro benzinky dobíjecí stanice. S tím však Čapský nesouhlasí.

„Je potřeba hodně přemýšlet, zda umístit dobíjecí stanice, a hlavně jak výkonné. Řada čerpacích stanic je nakonec nabízet nebude. Bude se jednat především o malé čerpací stanice mezi dvěma obcemi. Ty budou muset nejprve najít svůj koncept. Pokud nenajdou, jsou nabíječky zbytečné,“ nastínil Čapský.

V Evropské unii by zásadní zlom v otázce konce spalovacích motorů mohl nastat v roce 2035, kdy by měl být zakázán prodej aut se spalovacím motorem.