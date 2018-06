Zmizí se supermarketů pokladny? Tesco v Británii testuje nakupovací aplikaci

Už žádné fronty u pokladen, jelikož kasy v supermarketech možná nebudou. Tesco v Británii testuje novou aplikaci, pomocí které si zákazníci do svého chytrého telefonu sami naskenují čarové kódy. Pomocí telefonu také vše zaplatí.

Hlavním problémem nového způsobu nakupování nyní je, jak zabezpečit, aby zboží nebylo možné ukrást. „Pokud jsou marže na zboží ve výši dvě až tři procenta, nemůžete si dovolit o nic přijít,“ říká šéf britského řetězce Dave Lewis pro BBC.

Pokud by technologii řetězec zavedl, ušetřil by výrazně na mzdách pokladních. Svůj čas by ušetřili i zákazníci.

Podobnou technologii již využívá Amazon ve svém největším obchodě v americkém Seattlu, kde využívá velice sofistikovaný systém. Zákazníci při vstupu projdou turniketem, kde aktivují svou aplikaci Amazon Go.

Při nakupování je pak hlídají stovky kamer a elektronických senzorů, které střeží nejen zákazníky, ale i zboží, které berou do ruky. Peníze jim jednoduše odečte sama aplikace. Systém ale má své mouchy. Na youtube se objevila řada videí od lidí, kteří tvrdí, že se jim povedlo některé zboží jednoduše ukrást.

Video: Jak funguje Amazon Go?