Skvělé na gril? Chobotnice z Vietnamu obsahovaly nebezpečné kadmium

Státní veterinární zpráva (SVS) nařídila stáhnout z trhu zmražené syrové baby chobotnice pocházející z Vietnamu kvůli zvýšenému limitu kadmia. Z Vietnamu bylo dovezeno 11,2 tuny škodlivého výrobku, avšak na trh se dostala jen necelá tři procenta. Prodával se hlavně v Globusu. Zákazníci, kteří si jej zakoupili, ho mohou vrátit v místě prodeje.

Zmražené syrové baby chobotnice pocházející z VietnamuFoto: SVS

O škodlivině informovaly německé dozorové orgány prostřednictvím systému rychlého varování RASFF ostatní členské země. Všechny výrobky jsou v současnosné době již stahovány.

Jedná se konkrétně o hluboce zmražené syrové glazované baby chobotnice s přidanou vodou s datem minimální trvanlivosti 7. 3., 8. 3. a 9. 3. 2020. Po stažení z trhu bude výrobek vrácen zpět dodavateli, nebo bude neškodně zlikvidován v asanačním podniku.

Limit pro kadmium v potravinách je podle nařízení 1881/2006 ES 1,0 mg/kg. V případě vietnamských zmražených chobotnic byl limit překročen jen nepatrně, konkrétní hladina kadmia byla 1,34 mg/kg. Uvedené nedodržení stanovených limitů by nemělo přímo ohrozit zdraví lidí, nicméně takovéto potraviny nepatří do tržní sítě. Při otravě kadmiem, kdy by však musela být dávka několikanásobně vyšší, hrozí nevolnost, zvracení, bolest hlavy.

Identifikace výrobkůNázev výrobce: Tin Thinh Co., Ltd Cam Lam Khanh Hoa

Šarže: VN/385/III/019 – s daty minimální trvanlivosti 7. 3.; 8. 3. a 9. 3. 2020.

Země původu: Vietnam

Hmotnost: 500 g

Identifikační značka výrobce: DL 385