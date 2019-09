Návrhem se již zabýval sněmovní zemědělský výbor. Doporučil přijmout některé z poslaneckých pozměňovacích návrhů. Předložili je zejména Radek Holomčík (Piráti) a Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Doporučili například úpravu pravidel týkajících se možnosti ponechat v lese větve a další zbytky po skončení těžby dřeva. „Zvýší se tím množství organické hmoty, což má pozitivní dopady na kvalitu půdy,“ řekl Deníku Radek Holomčík.

Již dříve vzali členové výboru za své i navrhované omezení tzv. zcizení státních lesů, tedy jejich privatizace. Další změnou, která má šanci na přijetí, je prodloužení doby, kdy musí vlastníci vykácené stromy nahradit novou výsadbou. „Usnadní jim přeměnu původního typu lesa na jiný,“ vysvětlil Holomčík.

„Navrhovali jsme ještě celou řadu opatření, která by rozvolňovala přísná pravidla, která jsou v lesním zákoně teď. Prakticky všechno to byly věci, které by lesníkům usnadnily práci při obnově lesů,“ prohlásil Holomčík.

Kompenzace za sucho

Podle odborníků je novela k vlastníkům vstřícná. „Snaží se pomoci, aby jim stát mohl vyplácet kompenzace za sucho jako zemědělcům,“ řekl Deníku lesnický analytik Aleš Erber. „Důležitá jsou i opatření, aby se lépe využívaly vlastní síly přírody a využily se dřeviny jako bříza, osika či jeřáb, kterými plochy rychle zarůstají,“ konstatoval.

Přesto podle něj pouhá novela lesům dostatečně nepomůže. „Řeší jen nezbytná opatření. Systémově je ale potřeba, aby vznikl nový lesní zákon a s ním i novela mysliveckého zákona a speciální zákon o státním podniku Lesy ČR,“ míní. Důležité zejména bude výrazně snížit stavy býložravé zvěře, která ničí nově vysázené stromky.

Vědci varují

Snížení stavů zvěře by mělo být jedním z prvních kroků i podle Jana Farkače z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. „Změnou k lepšímu je to, že je vůle něco začít dělat,“ uvedl Farkač. Zákon by však podle něj měl usnadnit pravidla péče o lesy ještě více. Proto se připojil k více než třem stovkám signatářům nové petice Vědci pro les.

Žádají zejména změnu dosavadní nevhodné druhové skladby lesů, v níž převládá smrk, který je ve zdejších podmínkách nevhodný. Farkač připomněl, že politici k výzvám odborníků bývají hluší. Své stanovisko k lesům a nutným změnám v nich jim zaslali již v roce 2006. Podepsalo ho asi 240 lidí. „Objevují se v něm teze, které jsme letos prakticky jenom zopakovali,“ dodal Farkač.