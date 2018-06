Známá továrna na cukrovinky slaví 20 let od spuštění provozu

Dvacáté výročí spuštění továrny na cukrovinky v Poříčí nad Sázavou si ve čtvrtek 14. června vedle hostů z řad místních i regionálních politiků a čelných globálních představitelů společnosti Mars Wrigley Confectionery připomněli zejména bývalí a současní spolupracovníci firmy.

Za dobu svého fungování vyvezla továrna 352 tisíc tun cukrovinek do 60 zemí po celém světě. Firma nyní připravuje spuštění nové haly, která umožní navýšit současnou výrobu o 17 tisíc tun ročně, a to v příštím roce. Zároveň proto chce vedení společnosti rozšířit také tým, který doposavad má téměř 500 spolupracovníků. „Naše továrna za 20 let nejen prošla neuvěřitelným vývojem k nejmodernějšímu modelu plně automatizované výroby, ale její rozvoj je jak z učebnice o tom, jak postavit továrnu na zelené louce, mít každý rok nárůst a přitom mít v podniku loajální dlouholeté a spokojené zaměstnance,“ uvádí Michal Říha, první český šéf továrny a místní odchovanec.

Výročních oslav se zúčastnil i starosta Poříčí nad Sázavou, Jan Kratzer. Spolupráce společnosti a místní radnice je velmi úzká, oboustranně prospěšná a navíc přátelská. „Vzájemná symbióza pomáhá jak rozvoji firmy, tak i rozkvětu našeho města,“ potvrdil Kratzer. „Investice společnosti nám pomohla vybudovat vodovod, rozšířit a modernizovat školku i školu, postavit sportovní areál a v rámci každoročních aktivit lidí z firmy ve formě brigád se vybudovaná zařízení udržují, dále zkrášlují a rozšiřují,“ doplnil.



I když je továrna umístěna v regionu, má globální rozměr. Proto vedle členů rodiny Mars, majitelů firmy, do Poříčí dorazil i Shaid Shah, regionální prezident zodpovědný za Evropu, Rusko, blízký Východ a Afriku. „Tato továrna se na jednu stranu vůbec neliší od našich ostatních nejmodernějších továren po celém světě. Na druhou stranu se ale nachází v krásné krajině a její rozvoj a zejména technický um místních lidí, který se budeme snažit využít i v ostatních našich továrnách, velmi obdivuji. Navíc, když více než polovina z nich ve firmě zůstává přes 10 let,“ poznamenal Shah.