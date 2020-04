Jak starosta dodal, vedení města je připraveno k jednání se všemi miroslavskými podniky i provozy, kvůli dalším případným opatřením a pomoci. „Jsme připraveni zmírňovat dopady krizových časů v míře, na kterou budeme jako město stačit,“ naznačil Plechatý.

Radnice myslí i na obyvatele města. „Ti, kteří se dostanou do těžkostí v důsledku této krizové situace, se mohou obrátit na odpovědné orgány města. Jejich situaci posoudíme a pokusíme se najít řešení, která jim pomohou. Prozatím nebudeme přijímat plošná opatření, protože následky budou pro různé případy rozdílné a k jednotlivým případům budeme přistupovat individuálně,“ dodal starosta.

Podobně chtějí podpořit živnostníky a drobné podnikatele také představitelé radnice v Hrušovanech nad Jevišovkou. „Toto už máme schválené. Zatím mají ti, kteří museli zavřít své provozovny kvůli vládnímu nařízení odpuštěný nájem za měsíc březen, jak se vše bude vyvíjet dál, uvidíme,“ naznačil tamní starosta Miroslav Miloš.

K podobným opatřením nepřistupují jen města na Znojemsku, ale také vesnice. „My zatím o tom teprve uvažujeme. Bude záležet na tom, jak se k návrhu postaví zastupitelé. Tento návrh budeme projednávat devětadavacátého dubna,“ konstatoval starosta Hodonic Pavel Houšť.

Existenční problémy

Už ke konci března přijali obdobná opatření také znojemští městští radní. V dubnu proto odpustí lidem nájemné za městské byty, živnostníkům nájem za prostory města, ve kterých podnikají, zdarma budou i nadále parkoviště a také městská hromadná doprava. „Je nutné zavčas přijmout opatření, která zmírní dopady kroků vlády a pomohou občanům Znojma překonat krizovou situaci. Vypracovali jsme proto plán opatření na podporu občanů Znojma i podnikatelů v regionu. Aplikovat je začínáme okamžitě,“ uvedl starosta Jan Grois.

Jednotlivé body, mezi kterými jsou i odpuštěné nájmy, nyní rozpracují a spustí jednotlivé odbory a příspěvkové organizace města. „O podrobnostech budeme informovat na speciálním webu www.opatreniznojmo.cz,“ dodal Grois.

Odpuštění nájmu vítají všichni, kterých se to týká. Například podnikatelka Eva Elmerová, která v centru Znojma provozuje restauraci U Zlaté konve. Ta je kvůli koronaviru nyní zavřená. „Nabídka radnice je super. Je to velmi vstřícný krok vůči živnostníkům. Všichni teď řešíme existenční problémy. Musíme platit zaměstnance, přitom nevyděláváme. Za nájem platím městu necelých čtyřicet tisíc korun měsíčně, toto je tedy velká úleva,“ reagovala na novinku Elmerová.

Vstřícný krok

Podobný krok by uvítala řada dalších živnostníků, kteří podnikají v prostorách soukromých vlastníků. „Byl by to vstřícný krok od majitele domu, ve kterém podnikám. Uvítala bych to. Ale jak k tomu vlastník přistoupí nevím,“ naznačila Ludmila Dvořáková, která musela zavřít svůj butik ve Znojmě.

Starosta Znojma naznačil, že podobně jako město by se mohli zachovat i majitelé komerčních prostor a podnikatelům pomoci. „Vyzýváme pronajímatele, ať už z veřejného, nebo soukromého sektoru, aby k problému přistoupili podobně jako město, a drobným podnikatelům a živnostníkům pomohli například formou odpuštěním nebo odložením plateb,“ řekl Grois.

Jak dodal, v případě prodloužení vládních opatření může rada města kvůli těmto opatřením zasednout znovu.