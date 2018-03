Znovuotevření hotelu Avion se opět odkládá. O měsíce. Chybí luxfery nebo logo

Navštívit Brno a jako jednu z atrakcí využít ubytování v jednom z nejužších hotelů světa, brněnském Avionu. Na podobný zážitek si zájemci musí ještě pár měsíců počkat. Majitel Avionu Stanislav Berousek chtěl původně otvírat už letos v březnu, termín však musel už podruhé posunout.

Nutné opravy hotelu totiž zdržují další dokončovací práce. Otevření proto Berousek plánuje nejdříve za dva až tři měsíce. „Máme zase skluz. Není dodělané logo a také čekáme na opožděnou dodávku luxferů,“ uvedl Berousek.

Zdržování oprav nepřekvapilo třeba Adélu Šnajdrovou, která v Brně studuje. Hotel by ale v budoucnu ráda navštívila. „Je dobře, že se Avion opravuje, je to důležitá architektonická památka. Chci se do něj podívat už kvůli jeho jedinečným rozměrům,“ zmínila.