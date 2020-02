/VIZUALIZACE/ Dlouhodobě nevyhovující stav prostranství, které hyzdí centrum obce, aktuálně řeší ve Starovicích. Několik jednání zastupitelů i veřejných projednávání s obyvateli utvrdilo radnici v tom, že z místa vznikne reprezentativní prostor přirozeně spojující jednotlivé části obce.

Infografika veřejného prostranství v obci Starovice. | Foto: Vypracovala: REGÍNA KUBRICKÁ

Měnit se začne nejspíš už letos. Hotovo by mohlo být do dvou let. „Nacházel se zde kdysi dům, který jeho bývalí majitelé nechali zbořit. Později šlo spíš o staveniště a skladiště. Pozemek se nám podařilo získat směnou za jiný. Poté jsme si najali paní architektu, která nám zpracovala několik variant řešení, a začali jednat,“ přiblížil starosta Antonín Kadlec.