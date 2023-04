Pražská zoo plánuje zdražit vstup. Rodina by u pokladny měla platit tisíc korun

ČTK

/FOTOGALRIE, VIDEO/ Pražská zoo plánuje zvýšit jednorázové vstupné pro dospělé při nákupu lístku v pokladně z 250 na 330 korun a pro děti a studenty z 200 na 250 korun. Pokud si však lidé koupí lístek elektronicky, bude vstup pro děti stejný jako doposud a dospělí zaplatí 300 korun. Vyplývá to z materiálu, které by měli příští týden projednat pražští radní a které má ČTK k dispozici. Zvýšení vstupného se bude týkat i další typů vstupenek, naopak důchodci a postižení zaplatí stejně jako doposud 150 korun a senioři nad 70 let symbolickou jednu korunu. Naposled zoo zdražovala v roce 2020.

Zahájení 92. sezóny Zoo Praha. | Video: Deník/Radek Cihla