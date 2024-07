Při rozhodování o zavedení recyklačního poplatku za slevové letáky nelze podle odpůrců plánu myslet jen na životní prostředí. Chyběly by seniorům a sociálně slabším lidem, navíc by jim zdražily potraviny. Ministerstvu průmyslu v návrhu chybí vyčíslení dopadů změny.

Plán ministerstva životního prostředí na zpoplatnění slevových letáků v připravované novele zákona o obalech nemá odpůrce jen mezi obchodníky, odpadovými firmami, tiskaři či zástupci organizací seniorů a zdravotně postižených.

Reprezentanti všech těchto skupin podepsali otevřený dopis zaslaný v červnu ministru životního prostředí Petru Hladíkovi (KDU-ČSL). Výhradami proti návrhu novely se však nyní netají ani ministerstvo průmyslu či někteří poslanci.

Rezort průmyslu a obchodu nesouhlasí se zavedením zálohového systému v předložené podobě. „Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace RIA a důvodová zpráva jsou nedostatečně zpracovány a neumožňují posoudit významné dopady na jednotlivé dotčené skupiny, zejména na spotřebitele a obchodníky, které lze očekávat,“ uvedl vrchní ředitel ministerstva průmyslu a obchodu Eduard Muřický v dopise, který má Deník k dispozici.

Úředníkům ministerstva průmyslu v návrhu rovněž chybí souhrnné porovnání nákladů a přínosů jednotlivých variant. Kromě toho již v připomínkovém řízení navrhovali, aby slevové letáky náležely do zákona o výrobcích s ukončenou životností a nikoliv do návrhu novely zákona o obalech. „Reklamní leták není ze své podstaty obalem,“ připomněl Muřický.

Jednoduché řešení?

Podle ministerstva životního prostředí je však řešení situace kolem slevových letáků v rámci zákona o obalech vhodné proto, že je jednoduché a legislativně úsporné. Získané peníze budou směřovat přímo do odpadového hospodářství. „Alternativou by musel být například úplný zákaz reklamních letáků,“ řekla mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.

Dalším možným řešením by podle ní bylo, aby ti, kdo reklamní letáky uvádějí na trh, byli povinni kvůli jejich sběru založit takzvaný kolektivní systém. To by však znamenalo novou administrativu pro obce, které by musely uzavírat další smlouvy. „Obce už teď tuto administrativní zátěž odmítají,“ podotkla Krejčí.

Plány rezortu životního prostředí na zpoplatnění slevových letáků přesto ještě mohou u politiků narazit. O vhodnosti takového řešení není kupříkladu přesvědčen ani Hladíkův spolustraník, místopředseda Sněmovny i KDU-ČSL Jan Bartošek. Podle něj totiž v případě slevových letáků nelze myslet výhradně na životní prostředí.

Bartošek myslí zejména na důchodce, pro něž digitální letáky nejsou reálnou alternativou. „Papírové letáky nejsou jen kusem papíru. Často zejména pro starší generaci fungují jako zásadní nástroj pro plánování nákupů a správu domácích financí,“ uvedl Bartošek.

Kromě toho by při poklesu jejich produkce mohly o práci přijít tisíce zaměstnanců polygrafického průmyslu.

Zdražení potravin, které by v případě zavedení recyklačního poplatku zřejmě následovalo, by potom podle Bartoška nejvíce odnesli senioři a další sociálně slabé kategorie občanů. Poslanec proto věří, že zvítězí zdravý rozum a úředníci ještě novelu zákona upraví. „Ve vládní koalici o tom ještě povedeme tvrdou diskusi a můj hlas v ní bude slyšet velmi nahlas,“ dodal Bartošek.