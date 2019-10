Společnost Facebook u některých uživatelů žijících ve velkých městech ve Spojených státech spustila ve své mobilní aplikaci novou záložku, v níž se jim budou zobrazovat upozornění na zprávy místních deníků. Facebook bude vydavatelským společnostem za jejich obsah platit až miliony dolarů ročně. Podle agentury AP by se mohlo jednat o významný krok k napravení pošramocených vztahů amerického internetového obra se zpravodajskými společnostmi.

Sociální síť Facebook na mobilním telefonu - ilustrační foto | Foto: ČTK

Facebook ve vyjádření uvedl, že chce novou funkcí přinášet uživatelům původní a důvěryhodné místní zpravodajství. Za tímto účelem uzavřel smlouvu s asi 200 vydavatelstvími, mezi něž patří i nejznámější americké listy jako The New York Times, The Washington Post, The Boston Globe či The Chicago Tribune. Řada uživatelů na twitteru však Facebook po oznámení novinky kritizovala za to, že do seznamu důvěryhodných zpravodajských webů zahrnul i server Breitbart News, mnohými považovaný za extremistický a xenofobní.