O cestování do Egypta je stále velký zájem. Deníku to řekl ředitel Asociace cestovních kanceláří České republiky Michal Veber. Reagoval tím na nedávné neštěstí, kdy žralok v Rudém moři napadl a usmrtil mladého muže původem z Ruska a spekulace, zda kvůli němu lidé nebudou rušit zájezdy.

Egypt je i přes útok žraloka v letovisku Hurghada vyhledávaným cílem turistů. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Prodej zájezdů do Egypta, včetně oblíbeného letoviska Hurghada, kde žralok zabil mladého Rusa, je stále v plném proudu. Potvrdil to šéf Asociace cestovních kanceláří České republiky Michal Veber. „Všichni v pohodě odletěli. Jen řádově desítky lidí volaly, aby zjistily, co se děje a jestli bude omezeno koupání v moři,“ sdělil.

Koupání v moři úřady obnovily už v sobotu, přičemž žraloka jejich pracovníci odchytili. „Žraloci neplují v houfech, ale samostatně. Přesto celý prostor prohledali, zda se někde poblíž pláží nepohybuje další. Jiného nenašli,“ uvedl Veber.

Slevy, se kterými některé cestovní kanceláře zájezdy do Egypta nyní nabízejí, nejsou reakcí na nešťastnou událost. „Jedná se o různé last minute a podobně,“ vysvětlil Veber.

Nenahraditelná destinace

Ceny jednotlivých zájezdů se liší v řádu jednotek tisíc korun. V případě zájezdů na poslední chvíli třeba Invia nabízí i více než padesátiprocentní slevy, kdy týdenní zájezd all inclusive vyjde na zhruba deset tisíc korun. Podobně eTravel. Některé týdenní zájezdy tam lze najít dokonce i za sedm tisíc. Třeba u Exim tours jsou týdenní all inclusive extra i kolem dvanácti tisíc korun.

Záleží přitom na konkrétním hotelu i destinaci. Cena je výrazně vyšší, pokud si člověk platí jednolůžkový pokoj. Určitě je také dobré poradit se v cestovní kanceláři a dát na reference turistů, kteří jejích služeb v minulosti využili.

Vliv tragické události na cestovní ruch nezaznamenala ani Kateřina Nemravová z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Od cestovních kanceláří má informace, že klienti zájezdy neruší. „Samozřejmě jde o nešťastnou situaci, se kterou se destinace může ve výjimečných případech potýkat. Není ale vidět, že by kvůli tomu klienti své zájezdy do Egypta rušili,“ uvedla pro Deník.

V některých případech se podle ní spíše lze setkat s krátkodobou stagnací poptávky po dovolené v Egyptě. „Ale jeho popularitu to neohrozí, neboť je nenahraditelnou destinací. Spíš se lidé v cestovní kanceláři informují, jaký to může mít dopad na jejich dovolenou. I tyto dotazy ale již ustávají a zájezdy do Egypta se stále prodávají, včetně těch s brzkými odlety,“ konstatovala.

V moři jsou ryby

Podle Vebera událost vzbudila větší zájem proto, že Egypt čeští turisté vyhledávají. „Není totiž překvapením, že v moři jsou ryby. A jednou dvakrát za sezónu je obvyklé, že žralok někoho napadne. Děje se to třeba v Austrálii. Jenže to je daleko, takže se to tu neřeší,“ podotkl.

Zdůraznil, že člověk, kterého nyní žralok usmrtil, plaval v moři na veřejné, tedy nehlídané, pláži. „K většině resortů pro turisty patří přilehlé pláže. Tam jsou bójky, mezi nimiž jsou zavěšené sítě. Placený plavčík sleduje nejen to, jestli se někdo netopí, ale i zda se neblíží velká ryba,“ přiblížil.

Pokud se náhodou blíží, rychle vyhlásí, aby plavci opustili vodu. „Lidé se ptají, jestli mají v takovém případě právo žádat odškodnění. Nemají, protože to je vyšší moc. Servis běží dál, jen se nemohou třeba osmatřicet hodin koupat,“ nastínil Veber. Doplnil, že ubytovaní mohou využívat třeba bazény s tobogány, které bývají součástí resortů.

Vyhozené ovce do moře

Žraloci se podle Vebra občas dostali blíž k pobřeží kvůli tomu, že místní při rituálu obětovali ovci, kterou vhodili do moře. „Nevyhazují je ale cíleně. A jelikož už se dobře ví, že mohou přilákat žraloka, děje se tak daleko od pláží,“ řekl.

Kdyby totiž někdo ovečky házel z mola a žraloci připlouvali, nikdo na dovolenou nepřiletí. „Když je hrubý domácí produkt země postaven na cestovním ruchu, místním nezbývá než se o něj starat, aby turisté byli spokojeni,“ podotkl.

Každopádně je podle něj dobré jet na zájezd s cestovní kanceláří. „Když se totiž něco stane, třeba ve dvě ráno se ozveme na nouzový kontakt. Delegát pak všem účastníkům zájezdu informaci rychle předá,“ uvedl. Dodal, že po smrti netouží ani instruktoři potápění, takže když chce někdo zažít adrenalin, je to lepší organizovaně než na vlastní pěst.