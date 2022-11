Sněmovna schválila zrušení EET. Návrh ANO na dobrovolnou evidenci neprošel

ČTK

Elektronická evidence zřejmě definitivě skončí k závěru letošního roku. Její konec bez náhrady schválila Sněmovna. Vládní návrh musí ještě posoudit Senát a podepsat prezident. Evidence byla od jara 2020 kvůli pandemii covidu přerušena do konce letošního roku a stala se fakticky dobrovolnou. Pokud by se zákon nepodařilo schválit, začala by od příštího roku opět fungovat a rozšířila by se navíc na další obory podnikání. Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), který evidenci prosazoval, řekl již dříve, že EET narovnala podnikatelské prostředí a vynesla více než 35 miliard korun.

Elektronická evidence tržeb. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Karel Pech