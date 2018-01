Zrušením smlouvy NAFTA by o práci přišlo 300 tisíc lidí v USA. Jednání se vlečou

Pokud americký prezident Donald Trump zruší smlouvu NAFTA, mohlo by to pro USA znamenat ztrátu 300 tisíc pracovních míst do dvou měsíců. Předpokládá to analýza společnosti Oxford Economics s tím, růst HDP Spojených států by se zpomalil na 1,5 procenta HDP. Trump ji chtěl původně zrušit, pak se ale nechal přesvědčit, že bude lepší ji zachovat. Nedávno opět pohrozil, že ji zruší, pokud se s ním okolní země nedohodnou.

Příští týden má proběhnout šesté kolo jednání mezi Mexikem, USA a Kanadou ohledně změny podmínek mezinárodního režimu NAFTA. Předchozí jednání se týkalo prodeje aut mezi třemi zeměmi. K žádným výsledkům ale nedošlo. Informoval o tom server CNN. ČTĚTE TAKÉ: Jenom taktizuje, reagují Mexiko a Kanada na Trumpova slova o konci NAFTA NAFTA (North American Free Trade Agreement) je dohoda o volném obchodu mezi třemi severoamerickými zeměmi. Ruší obchodní bariéry a cla. Představuje třetinu světového HDP. Platí od roku 1994. Trump ještě vloni v prosinci prohlašoval, že nové dohody bude dosaženo do konce roku. Šéf Bílého domu NAFTU označil za „hanebnou smlouvu“ a během své kampaně hrozil, že ji zruší úplně. Po svém zvolení se ale nechal velkými americkými firmami přesvědčit, že bude lepší ji pouze revidovat. Rovněž na něj tlačili politici Mexika a Kanady. Zástupci okolních zemí prohlašují, že Trumpovi pověřenci brání společnému obchodu. Trumpův tým zase argumentuje, že Mexiko a Kanada nejsou ochotni přijmout kompromis. Trump dříve zdůraznil, že pokud Spojené státy nedostanou to, co požadují, od smlouvy úplně odstoupí. ČTĚTE TAKÉ: Trump chce odejít z NAFTA. Největší obchodní dohoda světa možná skončí To by znamenalo, že by se růst amerického HDP zpomalil v roce 2019 o 1,5 procenta v porovnání s 2procentním růstem, pokud NAFTA zůstane v platnosti, píší dále oxfordští výzkumníci. FED očekává v příštím roce růst 2,5 procenta HDP. V obchodu mezi severoamerickými zeměmi pracuje dalších 14 milionu Američanů. Lidé by však o práci neměli přijít do roku 2019. Pokud by smlouva byla zrušena, zpomalil by i růst investic, jelikož by se investoři obávali omezení z protekcionistického obchodu. Špatně by na tom byly i Mexiko s Kanadou. Mexické peso by se propadlo minimálně o 8 procent a kanadský dolar o 2,5 procenta. Jejich ekonomiky jsou mnohem více závislé na obchodu. Bez obchodní dohody by Mexiko a Kanada zavedly na dovoz amerického zboží vyšší cla, než Spojené státy na zboží Kanady a Mexika a jejich obchod by se řídil pouze pravidly Světové obchodní organizace. Mexiko navíc varovalo, že pokud stoupne nezaměstnanost, řada Mexičanů se bude snažit ilegálně pracovat v USA. ČTĚTE TAKÉ: Trump úřaduje přesně rok. Uspěl s daňovou reformou, rozhádal si Evropu Video: V čem tkví problém NAFTA?

Autor: Pavel Kopecký