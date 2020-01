Testování probíhá již od prosince, po třech zkušebních jízdách dnes Správa železnic svezla zkušebním vlakem i média. Soupravu z dvou vozů Českých drah táhla elektrická lokomotiva Siemens Vectron společnosti ČD Cargo.

Zkušební provoz povolil Správě železnic Drážní úřad. Podmínkou povolení je dodržení stanovených podmínek. Například na trati je v tu dobu takzvaný nickolejný provoz, jede tedy jen speciální testovací vlak. Kromě lokomotiv od ČD Cargo využívá Správa železnic i lokomotivy od Metransu.

Stav trati byl nejprve technicky prověřen defektoskopickým vozem a současně jízdou měřícího vozu trakčního vedení. Vedle mostních objektů se prověřily přejezdy, nástupiště či přístřešky. Testy se zaměřují například i na to, jak na vysoké rychlosti reagují některé mostní objekty, dochází rovněž k akustickým měření.

Na stejné trati vznikl před 15 lety stále platný rychlostní rekord české železnice. Jednotka pendolino zde 18. listopadu 2004 dosáhla mezi Vranovicemi a Podivínem při testech rychlosti 237 kilometrů za hodinu. V řadě zemí je rychlost 200 kilometrů za hodinu dávno standardem, na české železnici zrychlování zamrzlo na 160 kilometrech za hodinu.

Vyšší rychlost na pěti místech

Správa železnic chystá zvýšení rychlosti na celkem pěti místech. Jako první by měly přijít na řadu ejpovické tunely, kde se s takovou rychlostí počítalo v projektu, nevychází ale zkoušky trakčního vedení. „Čekáme na měřící vůz z Rakouska či Německa. Výsledky nám ukáží, co je potřeba s vedením ještě provést, aby mohly vlaky jezdit vyšší rychlostí,“ řekl Svoboda.

Ve hře jsou i další úseky: mezi Olomoucí a Přerovem, projektuje se v rámci celé rekonstrukce také úsek mezi Chocní a Uherskem. Úpravami by mělo projít i spojení mezi Brnem a Břeclaví, kde chystají správci železnic rovněž větší rekonstrukci v rámci akcí Blending Call. Správa železnic současně nedávno začala přeprojektovávat úseky na IV. koridoru z Prahy do Českých Budějovic na vyšší rychlost. Naopak podle Svobody ustoupili od zvýšení rychlosti z Poříčan do Kolína kvůli propustnosti trati.

Svoboda odhaduje náklady na zvyšování rychlosti řádově na stovky milionů korun. Půjde o kompletní úpravy tratě, hlavně zrušení všech úrovňových přejezdů. Správa železnic testuje současně s vyšší rychlostí i plný provoz jízdy vlaku se zabezpečovačem ETCS při rychlosti nad 160 kilometrů za hodinu.