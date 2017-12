Ztrátové rakouské aerolinky Niki koupí vlastník British Airways

Rakouskou nízkonákladovou leteckou společnost Niki, která se dostala do insolvence, koupí skupina International Airlines Group, provozující aerolinky British Airways a Iberia. Niki založil v roce 2003 bývalý slavný jezdec Formule 1 Niki Lauda, který ji v roce 2011 prodal Air Berlin.

Společnost Niki, jež provozuje lety do evropských a severoafrických prázdninových destinací, se dostala do insolvence poté, co německý dopravce Lufthansa odstoupil od své nabídky na její převzetí. Informuje o tom agentura DPA.

Lufthansa uvedla, že chtěla původně Niki zahrnout do dohody o převzetí velkých částí už zaniklé společnosti Air Berlin. Tento návrh ale údajně zamítla Evropská komise. Podle agentury Reuters vyvolalo plánované převzetí divizí Niki a LG Walter od Air Berlin mezi konkurenty Lufthansy obavy, že bude mít firma v Německu příliš silné postavení.

Část Air Berlinu chtěl původně převzít i Niki Lauda, který rakouskou leteckou společnost Niki v roce 2003 založil a o sedm let ji Air Berlinu prodal.