Podle dat Českého statistického úřadu se v současnosti cena zadního hovězího masa pohybuje kolem 213 korun, vepřová kýta je v průměru na trhu za 130 korun. Cena zvěřiny je přitom daleko přijatelnější. Například Městské lesy Hradec Králové (MLHK) nabízejí kilogram srnčího za 115, dančího za 60 a černé zvěře dokonce za 50 korun. A zájem roste.

„Pomohla tomu i pandemie, kdy došlo k výraznému poklesu cen. Od té doby začal být o zvěřinu vyšší zájem a na lidi máme pořadníky,“ řekl Deníku Lukáš Hýsek, který má v MLHK na starosti výkup a prodej zvěřiny. Podle něj ze začátku lidí tápali v hmotnosti samotného masa. Oproti „klasickému“ řeznictví totiž neprodávají myslivci vybrané výseky masa, ale dle zákona musí zákazníkovi prodat celé zvíře. Tedy i s kůží.

„Jen nemá vnitřní orgány, ty patří myslivci, který zvěř skolí,“ říká Lukáš Hýsek a pro představu dodává, že váha divočáka se pohybuje od 20 do 120 kilogramů. U dančat se pak váha pohybuje od 24 do 35 kilogramů a srnčí se průměrně pohybuje kolem 13 kilogramů. A jelikož MLHK vykupuje zvěřinu i od spolků a myslivců, je ročně tohoto masa dost. A do Hradce si pro něj jezdí lidé z celé České republiky.

„Máme případy, že si k nám přijeli z Prahy, Nymburka či Jihlavy. Co se pak týče prodaných kusů, tak jsme vázáni plánem lovu. Ale i tak ročně prodáme na 100 kusů dančího, 70 srnčího a takřka 300 divočáka,“ říká Hýsek, který před šípkovou dává přednost úpravě divočáka se zelím.

Víc než bio

Pro zvěřinové maso si však nemusí člověk jezdit jen do Hradce Králové. Zvěřinu nabízejí myslivecké spolky napříč republikou. Stačí kontaktovat nejbližší myslivecký spolek a domluvit se možnostech přímo s myslivci. Většina sdružení má své odborně školené osoby, prohlížitele zvěřiny, kteří svým posudkem ručí za zdravotní nezávadnost. Zvěř ze svých honiteb nabízí i vojenské lesy. „Zvěřina je jednou z nejkvalitnějších potravin, pochází z volně žijících zvířat, která se navíc v honitbách vojenských lesů pohybují v unikátních přírodních lokalitách. Je to absolutní BIO kvalita ze své podstaty,“ řekl nedávno Deníku výrobní náměstek vojenských lesů Ondřej Vybíral.

Lesy nabízejí maso z divokých prasat, daňků, muflonů či srnců. V Klášterci nad Ohří pak seženete i jelena siku z Doupovských hor. Právě jeho maso se řadí ze zvěřiny k té vůbec nejlepší. Nabídka se místně liší podle specifika lokality i ročního období. Také vojenské lesy zákazníkům nabízejí ceny velmi nízké. V divizi Plumlov je divoké prase za 50, srnčí za 89 a dančí za 69 korun za kilogram. V Lipníku nad Bečvou je k mání i muflon. A to za 40 korun za kilogram.