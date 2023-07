Spotřební daň z nafty se zvýší o 1,50 Kč/litr. Novelu zákona o spotřebních daních, která sazbu zvyšuje na úroveň platnou do loňského června, v pátek podepsal prezident Petr Pavel. Informaci z webu Poslanecké sněmovny potvrdil mluvčí předsedkyně Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) Martin Churavý. Pokud zákon vyjde ve sbírce v pondělí, nastane zvýšení od úterý. Ministerstvo financí předpokládá, že se tak stane.

Ilustrační snímek | Foto: Deník/Martin Divíšek

Podle odhadů může zdražit litr nafty o 1,80 Kč, protože zvýšením spotřební daně se zvýší část ceny pokrývající daň z přidané hodnoty. Snížení sazby daně loni navrhla vláda kvůli tehdejším vysokým cenám, aby hlavně ulevila dopravcům. Snížená sazba měla původně platit do konce letošního roku.

Na původní úroveň se tak vrací o několik měsíců dřív. Vláda to zdůvodňuje hlavně zlevněním nafty a také snahou získat víc peněz do státního rozpočtu.

Zvýšení sazby by mělo státu přinést za každý měsíc asi 800 milionů korun navíc, z toho 727 milionů korun by podle ministerstva financí mělo jít do státního rozpočtu a 73 milionů korun do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).