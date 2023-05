Nedávná slova ministra financí Zbyňka Stanjury o zvažovaném zvýšení daně z přidané hodnoty na pivo, které později dementoval ministerský předseda Petr Fiala, stále leží hospodským v žaludku. V úterý si proto chtěli případné daňové změny vyříkat přímo s poslanci. Ze dvou set pozvaných však přišla jen opoziční poslankyně a bývalá ministryně financí za ANO Alena Schillerová.

Co zastupitel, to výčepní. I tak by se dala charakterizovat malá jihočeská obec Čepřovice na dohled od zříceniny hradu Helfenburk. Ze sedmi zvolených zástupců do vedení obce se tu v obecní hospodě střídá za výčepem čtveřice z nich. A to již od roku 2017. Už nyní však v zastupitelstvu rezonují hlasy, že pokud se skutečně pivo přesune ze současné desetiprocentní sazby o jedenáct bodů výše, hospoda se zavře.

„K tomu, že je většina z nás kromě zastupitel také výčepními, nás přivedla nouze. Dřív jsme hospodu pronajímali za symbolických tisíc korun měsíčně, ale zájem nebyl, tak jsme to vzali do vlastní režie,“ uvedla starostka obce se dvěma sty obyvateli Barbora Poláčková. I ona si chtěla s poslanci, hlavně pak s těmi z vládnoucí pětikoalice, vyříkat zkazky o uvažovaném zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH). K úternímu kulatému stolu na půdě Poslanecké sněmovny však nikdo z nich nedorazil.

„To je mi líto. Chtěla jsem s nimi probrat skutečnost, že pokud se skutečně DPH zvýší, bude to konec některých vesnických hospod. Když se podívám k nám do okolí, některé vesnice je buď už nemají, nebo se je chystají zrušit. A to nejen kvůli dani, ale i kvůli chybějícím hospodským a personálu,“ doplnila Poláčková.

Do místní hospody, která je otevřena pouze v pátek a v sobotu, zavítá už nyní minimum hostů. „Hlavně v době covidu si lidi navykli popíjet pivo doma. Teď jsme rádi, že k nám na pivo, které máme za 30 korun, zavítá tak dvacet lidí. Ale pokud se kvůli DPH bude muset zvednout například na 35, už tam nikdo nepřijde,“ doplnila Poláčková.

Inspirace v okolních zemích

S poslanci chtěl aktuální téma probrat i hospodský Jindřich Petřík z jihočeské restaurace Pegast v Litvínovicích nedaleko Českých Budějovic. Kromě svého názoru jim také hodlal sdělit vlastní postřehy z okolních států, hlavně pak Rakouska, kde v pohostinství pracoval do roku 1997. Nyní však již přes čtvrt století provozuje právě zmíněný rodinný podnik.

„V okolních státech je gastronomie dlouhodobě ve snížené sazbě DPH. A některé k tomu nyní přistupují. Chtějí totiž oboru po dobách covidového strádání pomoci. U nás se jde opačnou cestou. Už nyní lidi moc nechodí. A pokud by se to zvedlo o uvažovaných jedenáct procent, přestanou chodit úplně. Některé, hlavně venkovské, hospody to položí,“ sdělil svůj názor během kulatého stolu Petřík.

Setkání svolala Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky v čele s garantem projektu Moje restaurace Lubošem Kastnerem. „I mě mrzí, že to někteří poslanci ignorovali. Sice se někteří omluvili, ale zbytek se ani neozval. A přitom je to téma, které by je mělo zajímat. Pokud totiž projde navrhované zvýšení DPH, bude to velká devastace gastronomie. Hlavně pak vesnických hospod. Z našich predikcí, založených na tvrdých datech, totiž plyne, že by se po tomto kroku mohlo uzavřít až 40 procent provozoven,“ míní Kastner.

Podle něj se pak mnoho hospodských může pokusit udržet své podnikání přechodem do šedé zóny. „A nebo taky pomůže černá magie. Ale opravdu by mě zajímalo, jak celá ta koncepce vznikla a s jakými počítala dopady. Za mě to nemá logiku,“ doplnil Kastner. Podle něj v případě zvednutí daně nenastane vládou kýžené zvýšení odvodů do státní kasy. „To je falešná představa. Jakékoliv zdražení totiž znamená menší poptávku. V tomto případě by to znamenalo zdecimování české gastronomie,“ doplnil zástupce asociace.

Rozhodnutí není definitivní

Ekonomický poradce předsedy vlády Štěpán Křeček již v pondělí přes Deník avizoval, že je připraven se všemi profesními organizacemi připraven o změnách DPH jednat. „Na stole ještě není definitivní rozhodnutí a musíme se ještě podívat ekonomické dopady, zvláště pak u těch, kde se ještě obchod oživuje po pandemické době. Tam jsem ochoten diskutovat, vyslechnout si jejich argumenty a ještě zvážit, jaké by případné přeřazení do jiné sazby DPH znamenalo přísun do rozpočtů,“ uvedl Křeček.

Co se pak týče přímo piva, je neoblomný. „Musíme napravit zjevné chyby. A to, že je právě pivo v nižší sazbě, za chybu jednoznačně považuji. Musí se to napravit,“ doplnil Křeček.

Nabídku k jednání bere Kastner nejen jako výzvu, ale také jako dlouhodobý postoj současného vedení České republiky. „To je celá vláda, či někdo z NERV (Národní ekonomická rada vlády). Místo toho, aby nejdříve zvedli telefon a než něco rozhodnou se poradili, čekají, až zavolá někdo z druhé strany. V mezidobí pak vymýšlí nesmysly. Ale jsem připraven na zavolání. Ať mi klidně Křeček, premiér Petr Fiala či ministr Zbyněk Stanjura zavolá. Číslo najdou na webu,“ vzkázal Kastner.

Reakci členů vlády a zdůvodnění, proč pozvání ke kulatému stolu nepřijali, Deník zjišťuje.