Rektorka Karlovy univerzity Milena Králíčková.Zdroj: se svolením Univerzity Karlovy v Praze

Milena Králíčková

Rektorka Univerzity Karlovy v Praze

Nejsem odborník na dopady DPH. Pokud by ale kvůli zvýšení DPH měla malá nakladatelství krachovat, byla by to škoda. A bohužel by to jistě mělo i negativní dopad na přístup k informacím zejména pro starší generace. Dezinformace vnímám jako silné riziko pro soudržnost společnosti a její demokratický rozvoj! Solidní a férové tištěné noviny patří mezi nástroje pro boj s dezinformacemi, tak jako každé jiné dobré a solidní médium. Žádný takový poctivý nástroj pak není marginální.