V jakých případech může pronajímatel automaticky zvyšovat nájemné? Pronajímatel může jednostranně zvýšit nájemné pouze pokud takové navyšování bylo ve smlouvě ujednáno. Ujednání v neprospěch nájemce by však nemělo být vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřené, pak by se k němu vůbec nepřihlíželo. Zvyšování může probíhat na každoroční bázi, případně může být sjednáno delší, nikoliv však kratší, období. Typickým příkladem pravidelně sjednaného navyšování nájemného je inflační doložka.

Nájmy zdraží lidem i v městských bytech. Potřebujeme na opravy, tvrdí starostové

Co když taková dohoda ve smlouvě není?

Pokud pravidelné zvyšování nájemného nebylo sjednáno ve smlouvě, může pronajímatel zdražení navrhnout. V takovém případě je však limitováno. Nájemné může být zvýšeno maximálně do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě a současně nejvýše o dvacet procent za poslední tři roky.

Právník Jan ŠůraZdroj: Se svolením Jana ŠůryJaký by byl postup, kdyby nájemník se zvýšením nájemného nesouhlasil?

Podle reakce nájemce na takový návrh mohou nastat tři situace. První v případě, kdy nájemce se zvýšením bude souhlasit, a zvýšený nájem bude platit počínaje třetím kalendářním měsícem po doručení písemného návrhu. Ke druhé situaci může dojít, pokud se nájemce k písemnému návrhu do dvou měsíců od doručení souhlasně nevyjádří. Poté se může pronajímatel obrátit na soud, který rozhodne o nájemném do výše, která je v místě a čase obvyklá. Posledním případem je situace, kdy nájemce se nájemného nesouhlasí a zvýšení odmítne. Nabídka pronajímatele zanikne, ale má opět právo obrátit se na soud, aniž by musel vyčkávat uplynutí lhůty pro vyjádření nájemce.

Jsou inflační doložky v nájemních smlouvách běžné?

Jsou poměrně běžným nástrojem ke sjednání pravidelného zvyšování nájemného.

Energetická chudoba roste. Dospělí zbytečně odmítají dávky, trpí tím i děti

Kdy může nájemní smlouva inflační doložku obsahovat, kdy ne?

Inflační doložku může obsahovat v podstatě jakákoliv nájemní smlouva. Pokud ji obsahuje, měl by především pronajímatel, jemuž toto ujednání svědčí, dbát na to, aby byla formulována srozumitelně a určitě. Mělo by být zejména patrné, zda dochází k navýšení automaticky k určitému datu, či na výzvu pronajímatele, z jakého konkrétního indexu bude odvozeno a podobně.

Očekáváte, že nájemci budou zvedat nájemné v současné výši inflace?

Na základě obecné úvahy, kdy v současné situaci klesá zájem o nové hypotéky a vlastní bydlení, lze očekávat zvýšenou poptávku po nájemním bydlení, která může vyústit i v růst nájemného obecně. Jako spotřebitelská organizace však nedisponujeme potřebnými nástroji abychom byli schopni skutečný růst nájemného předpovídat.

Na co by si s ohledem na inflaci měli dát nájemníci při uzavírání smlouvy pozor?

Obecně lze doporučit, aby před podpisem smlouvy ověřili, zda nájemné odpovídá současné situaci na trhu v dané lokalitě. Zároveň, pokud bude ve smlouvě sjednána inflační doložka, měli by nájemci za současné dvouciferné inflace usilovat o to, aby byla stanovena maximální míra, o níž je možné nájemné navýšit, tedy že k navýšení dojde o míru inflace, ne však o více než například pět procent ročně.

Inflace v Česku opět zrychlila. V dalších měsících bude klesat, míní odborníci

Liší se nějak postup u nájemních smluv u soukromníka a v obecních bytech?

Nájem obecních bytů se liší zejména v povinnostech obce jakožto pronajímatele. Obec stanovuje například zásady pro přidělování obecních bytů a majetek obce musí být zároveň využíván účelně a hospodárně. Z hlediska určování nájemného a možnosti sjednat s nájemcem inflační doložku však obec omezena není.

Zvyšování nájemného



• Pronajímatel může nájemné jednostranně zvýšit jen v případě, pokud to bylo uvedeno ve smlouvě.

• Nájemné se může zvyšovat jednou ročně nebo po delší do době. Nikoliv po době kratší.

• Nájemné může být zvýšeno nájemné maximálně do výše srovnatelného nájemného v daném místě a současně maximálně o 20 procent za poslední tři roky.

• Pokud smlouva obsahuje inflační doložku, měla by být ve smlouvě formulována srozumitelně a určitě.

• Nájemci by si před podpisem smlouvy měli ověřit, zda výše nájemného odpovídá současné situaci v dané lokalitě.