Jak to bude s platy státních zaměstnanců? Dostanou přidáno? Kdo a kdy? Deník se pokusil zodpovědět důležité otázky.

Bez dohody a roztržkou mezi oběma stranami skončilo středeční jednání o zvyšování platů zaměstnanců placených ze státního rozpočtu mezi vládou a odboráři. Ministři chtěli přidat zejména nejméně vydělávajícím pracovníkům, odboráři však požadovali plošné navyšování platů. Na to ale podle vlády není v rozpočtové rezervě dost peněz. Deník.cz přináší odpovědi na otázky, které jsou se zvýšením platů spojené.

Jak se lišilo očekávání odborářů od navýšení nabízeného vládou?

Odbory po vládě požadovaly navýšení platových tarifů nejprve o 15 procent, poté slevily na 10 procent. Ministři naproti tomu navrhli pouze zvýšení o pět procent v tarifech stanovených pro 1. až 7. třídu platových tabulek, pro 8. až 12. třídu dokonce jen o pouhá tři procenta.

Z jakého důvodu se obě strany nedohodly?

Názory obou stran se zásadně liší. Zatímco podle premiéra Petra Fialy (ODS) je vládní návrh seriózní, odboráři jej označili za vyděračský. „Zlepšil by postavení nejhůře placených profesí, to bych považoval za správné. Ale takto nebude nic, když to odbory odmítly,“ prohlásil Fiala. Podle něj odboráři chtěli peníze pro všechny a na nejnižší kategorii pracovníků jim nezáleží. Na přidání všem ale podle premiéra není v rozpočtové rezervě dost prostředků.

Budou jednání mezi odboráři a vládou pokračovat?

Zatím není na obzoru žádný termín. Zástupci vedení jednotlivých odborových organizací odborů veřejného sektoru budou o svém dalším postupu jednat v úterý. Odboráři přitom již dříve pohrozili protesty a osm z celkových 13 svazů veřejné sféry, které jsou členy Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), už je ve stávkové pohotovosti. Někteří z vedoucích odborářů nevylučují ani možnost vstoupit do stávky.

Kolik je celkem státních zaměstnanců?

Podle aktuálních údajů think-tanku IDEA je ze státního rozpočtu placeno téměř půl milionu zaměstnanců, což představuje necelých 10 procent všech pracovníků v zemi. Státních úředníků je asi 76 tisíc. Celkem stát na platy všech zaměstnanců loni vynaložil 258 miliard korun. Největší díl této částky, zhruba 145 miliard korun, připadl na zaměstnance příspěvkových organizací. „Na celkovém nárůstu počtu zaměstnanců a výdajů na platy zaměstnanců státu v posledním desetiletí má největší podíl právě kategorie příspěvkových organizací, v níž dominují zaměstnanci škol,“ uvádí IDEA.

Jak se na otázku růstu platů dívají ekonomové?

Podle hlavního ekonoma Patria Finance Jana Bureše zaměstnancům ve veřejném sektoru vzrostly platy za uplynulých pět let zhruba o pětinu. Ovšem zejména v průmyslu mzdy za stejné období vzrostly asi o 30 procent, takže příjmy zaměstnanců placených ze státního rozpočtu oproti nim zaostaly. Navíc i mezi jejich jednotlivými kategoriemi jsou velké rozdíly. „Zatímco ve zdravotnictví platy kopírovaly nebo dokonce překonávaly soukromý sektor, v případě pracovníků v kultuře, úředníků, technických pracovníků, ale i pedagogů viditelně zaostávaly,“ uvedl Bureš.

Premiér Petr Fiala se ke zvyšování platů státních zaměstnanců vyjádřil i v debatě Deníku: