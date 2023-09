Příspěvek na péči: Ministerstvo chce dávku zvýšit, rozpočet s tím ale nepočítá

ČTK

Příspěvek na péči by se mohl navýšit v prvním pololetí příštího roku. Vzrůst by mohl hlavně lidem, kteří žijí v domácím prostředí. Na přesných částkách by se koalice mohla dohodnout do konce letošního roku. Na dotaz ČTK to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Přidání si vyžádá několik miliard korun. Podle ministra resort peníze na zvednutí příspěvku v navrhovaném rozpočtu nemá a potřebnou sumu na výdaje chce zajistit až příští rok přesunem ve státní pokladně.

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce v příštím roce zvýšit příspěvek na péči. Návrh státního rozpočtu s tím ale nepočítá. | Foto: Shutterstock