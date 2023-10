Rodičovský příspěvek se zřejmě zvýší od ledna o 50 tisíc korun na 350 tisíc korun. Růst se bude týkat podle vládní novely, kterou dnes schválila Sněmovna, dětí narozených od začátku příštího roku. Opoziční hnutí ANO a SPD neprosadila v dolní komoře razantnější růst dávky až na 400 tisíc korun. Neuspěla ani skupina koaličních poslanců KDU-ČSL a STAN s úpravou, podle které by se v případě narození dvojčat a vícerčat zvedala rodičovská o 100 procent, zůstane vyšší o polovinu. Předlohu, která má také mimo jiné zjednodušit komunikaci s úřady práce, nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Děti a volný čas. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Kabinet navrhl podle zdůvodnění zvýšení rodičovského příspěvku o polovinu inflace zaznamenané od posledního růstu dávky v lednu 2020 do letošního března, tedy o 16,5 procenta. Dopady na státní rozpočet budou činit příští rok podle důvodové zprávy zhruba 400 milionů korun. O rok později to bude 2,2 miliardy korun, v roce 2026 přibližně čtyři miliardy korun a v dalších letech 5,5 miliardy korun.

Opoziční poslanci Aleš Juchelka (ANO) a Lucie Šafránková (SPD) zdůvodňovali své návrhy na růst příspěvku o 60 tisíc korun až o 100 tisíc korun vyšším růstem cen v uplynulých letech. Sněmovna je ale koaliční většinou zamítla, stejně jako opoziční úpravy, kterými by dávka v určitém poměru vzrostla i rodinám s malými dětmi narozenými před lednem příštího roku. SPD neprosadila automatickou valorizaci dávky podle inflace ani zachování možnosti čerpání příspěvku až do čtyř let věku dítěte, když vládní novela zkracuje dobu o jeden rok.

U hranice chudoby v Česku žijí tři miliony lidí. Statisíce se topí v exekucích

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová po hlasování uvedla, koalice nepodpořila žádný opoziční návrh ke zlepšení podmínek rodin s malými dětmi a vytvořila děti dvojí kategorie, když rodiny dětí narozených do konce letošního roku nic navíc nedostanou. ANO podle Schillerové posoudí, zda se kvůli tomu neobrátí na Ústavní soud, pokud bude novela platit v nynějším znění. „Nepodpořili jste všechny děti do čtyř let, nepodpořili jste zvýšení porodnosti,“ řekl lídr SPD Tomio Okamura.

V případě narození dvojčat a vícerčat budou rodiče od ledna pobírat podle schváleného návrhu 525 tisíc korun. Pozměňovací návrh Šimona Hellera (KDU-ČSL), Hany Naiclerové a Elišky Olšákové (obě STAN), kterému chyběly ke schválení tři hlasy, by částku zvedl na 700 tisíc korun a znamenal by příští rok asi 40milionový rozpočtový výdaj navíc.

Jednodušší komunikace s úřady

Předloha má v dalších částech zjednodušit komunikaci s úřady práce. Žadatelé o příspěvek na bydlení i jeho příjemci nebudou muset dokládat své náklady na energie. Úředníci si je zjistí sami od dodavatelů. Zpřesnění čeká pravidla pro dokládání nároku na příspěvek dvakrát ročně a počítá se s urychlením vyřizování. Změny mají snížit administrativu a ulevit přetíženým úřadům práce. Nově lidé nebudou muset kvůli dávkám dodávat úřadu ani potvrzení od školy o nezaopatřenosti dětí. Údaje získá z registru zdravotního pojištění. Autoři předlohy ale zdůraznili, že lidé dál budou moci dodávat vše i papírově.

Vraťte se do práce, o děti se postaráme. Firemní školky jsou na vzestupu

Sněmovna podle návrhu sociálního výboru prodloužila i na příští rok možnost vyplácení příspěvku na bydlení i žadatelům, kteří trvale pobývají v rekreačních budovách. V případě dávek v hmotné nouzi má předloha umožnit lepší zjišťování majetku žadatele tím, že banky a další peněžní ústavy budou úřadům poskytovat údaje o jeho účtech. S menšími změnami by se měla prodloužit také nynější podpora ukrajinských uprchlíků. Zákon založí také možnost spolupráce úřadu práce s držitelem poštovní licence, aktuálně tedy s Českou poštou. Podle schváleného návrhu skupiny koaličních poslanců v čele s Jiřím Navrátilem (KDU-ČSL) se o rok do konce roku 2024 prodlouží období, v němž mohou nejmenším dětem poskytovat pobytové služby zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.