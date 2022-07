Životní minimum pro dospělého, který žije sám, se zvyšuje z 4250 na 4620 korun. V rodině je částka pro dospělé i děti nižší. U první dospělé osoby v domácnosti se zvedá z 3910 na 4250 korun. korun, u druhé pak z 3530 na 3840 korun. U dětí do šesti let činilo minimum dosud 2170 korun, od šesti do 15 let 2670 korun a od 15 do 26 let pak 3050 korun. Ode dneška je to na na dítě do šesti let 2360 korun, od šesti do 15 let 2900 korun a od 15 do 26 let 3320 korun. Existenční minimum se upravuje z 2740 na 2980 korun. Podle podkladů k nařízení bude tak na dávky na druhé pololetí potřeba navíc 415,2 milionu korun.

Na přídavky na děti mají nárok rodiny s příjmem do 3,4násobku životního minima. Na dávku ode dneška dosáhnou samoživitelé s pětiletým potomkem s měsíční částkou do 22.474 korun čistého, dosud to bylo 20.672 korun. U rodičovského páru s osmiletým a šestnáctiletým potomkem se příjmová hranice posouvá ze 44.744 korun čistého na 48.654 korun. Prarodič, který má vnouče v pěstounské péči, pobírá příspěvek 1,8násobek minima. Ode dneška by tak měl mít 8316 korun místo dosavadních 7650 korun měsíčně. Tetám, strýcům či sourozencům a známým, kteří dostávají jako pěstouni jednoho dítěte 2,3násobek minima, se příspěvek zvedá z 9775 korun na 10.626 korun.

Minimum může vláda podle zákona valorizovat od ledna, pokud náklady na výživu a osobní potřeby za příslušné období rostly aspoň o pět procent. Částky může kabinet zvednout ale i v mimořádném termínu. Dnešní přidání o 8,8 procenta zohledňuje zdražování bez zvýšení cen bydlení, energií, vody a paliv od loňského listopadu do konce letošního dubna. Jurečka řekl, že vláda je připravena při dalším navyšování cen minimum znovu upravit. Od roku 2024 pak ministr plánuje zavedení automatické valorizace.