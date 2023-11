Zdroj: DeníkA s jakou návratností počáteční investice lze v takovém případě počítat?

To je těžká otázka, protože každý dům má jiné nároky na velikost tepelného čerpadla. Každý je totiž jinak zateplený, jinak velký a jinak orientovaný. Ale vůbec bych se nebál říci, že návratnost může být někde kolem deseti let. Navíc se dají využít bonusy za souběh obojího.

Starají se podle vašich zkušeností lidé o své fotovoltaiky dobře?

U rodinných domů bývají spíš nezodpovědní a nechávají to na revizi, která je jednou za čtyři roky. Jinak se jim ale fotovoltaika jeví, že běží sama. Vidí na ni přes monitoring a nijak se nestresují. Já samozřejmě doporučuji jí lehkou údržbu dávat.

Musí být fotovoltaická elektrárna zapojena do distribuční sítě, nebo stačí mít domácí úložiště?

Většinou do sítě musíte být připojeni i v kombinaci s domácím úložištěm. Jediný, kdo síť nepotřebuje, je malý ostrovní systém na chatě, kde jinak vůbec elektřina není a nedá se ani hovořit o celoročním využívání. Tam se připojení do sítě nedělá, ale jinak by to připojeno být mělo. Navíc lidé bez toho ani nedosáhnou na dotaci.

Jakou má podle vašeho odhadu fotovoltaika v Česku budoucnost?

Jsem optimista a říkám, že teprve teď nám začala doba obnovitelných zdrojů. Jestliže dnes máme do distribuční sítě nainstalovány dva gigawatty, do roku 2030 by to mohlo být 12 až 16 gigawattů. Každý rok bude počet domů s elektrárnou na střeše exponenciálně narůstat. Nepředpokládá se totiž, že by cena elektřiny zásadně klesala, protože jí bude nedostatek. Myslím si, že je to jasná volba a kdo umí počítat do pěti, dřív nebo později o něčem takovém začne přemýšlet a bude to chtít instalovat.