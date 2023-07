Nárůst cen energií přinutil řadu spotřebitelů zbystřit a víc si hlídat smlouvy s dodavateli. Víc se o ně zajímají zejména lidé, kteří měli cenu zafixovanou na určité období. Pokud cena výrazně vzrostla, obvykle se poohlížejí po levnějším produktu. Pozor by si ale měli dát i lidé, jimž se termínovaná smlouva na odběr energie po svém uplynutí prodlouží automaticky. Za rok mohou přijít i o tisíce korun.

Pokud se vaše smlouva s dodavatelem energií automaticky prodlužuje, dejte si pozor. Mohli byste přijít o spoustu peněz. | Foto: Shutterstock

Dodavatelé je v tom případě nemusí informovat, když chtějí cenu zvýšit. Ve vyúčtování by je proto mohlo čekat nepříjemné překvapení. Na podobné zvýšení ceny elektřiny a plynu si na Energetickém regulačním úřadě (ERÚ) řada lidí stěžuje.

Klient, který už nechce v odběru od dosavadního dodavatele pokračovat, musí prodloužení smlouvy sám aktivně odmítnout. „Musí tak ale učinit nejpozději 20 dnů před tím, než by obnovená smlouva začala platit,“ uvedla členka Rady ERÚ Markéta Zemanová.

Letos při zvýšení ceny nemusí jít o žádnou tragédii. Naúčtované ceny totiž nesmí překročit vládou určený strop ve výši 6 050 korun za MWh elektřiny a 3 025 korun za MWh plynu. Smluvní cena je tak pro spotřebitele dočasně „neviditelná“.

„Po skončení opatření, které má zatím platit do konce roku, však na spotřebitele může čekat nepříjemné překvapení, kdy se smluvní cena opět aktivuje, a on bude muset čelit skokovému navýšení ceny,“ konstatoval vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest Petr Šmelhaus.

Smlouvy si hlídejte

Podle analytika portálu Cenyenergie.cz Petra Woffa by zákazníci pochopitelně přivítali, kdyby je dodavatelé o změně ceny včas informovali. „Někteří ale mívají statisíce odběrných míst, a když smlouva třeba v jednom měsíci dobíhá desítkám tisíc lidí, bylo by to pro ně asi moc složité,“ vysvětlil Woff.

Šmelhaus z dTestu je přesvědčen, že by bylo fér, kdyby dodavatelé museli o zamýšlené změně povinně informovat.

Seriózní dodavatelé o změnách cen informují, ti ostatní ale nemusejí. Pokud si tedy nebudete hlídat smlouvu, může vás ve vyúčtování čekat nepříjemné překvapení.Zdroj: Shutterstock

ERÚ uvedl, že seriózní dodavatelé to obvykle dobrovolně dělají. Ti ostatní pasivnímu klientovi někdy „napaří“ výrazně vyšší cenu, kterou zafixují na dva, tři roky dopředu. „Tyto smlouvy už nejde vypovědět bez toho, že by lidé zaplatili pokutu za předčasné ukončení,“ poznamenal Woff.

O své smlouvy na energie se podle analytika portálu Ušetřeno.cz Tomáše Vrňáka dobře starají zejména zákazníci středního věku. Mladí nemívají chuť takové věci řešit, pro seniory naopak bývá související administrativa příliš komplikovaná.

Co se dá dělat, abyste se při automatickém prodloužení smlouvy „nespálili“? „Ideální je vzpomenout si na to čtyři až šest měsíců před koncem smlouvy a pokud možno před topnou sezonou,“ tvrdí Vrňák.

Pomoc existuje i pro lidi, kteří se takovou byrokracií nechtějí zabývat. „Nejjednodušší cesta je využít srovnávací portál, kde jsou na podobné situace připraveni,“ vysvětlil Vrňák. „Dokážou poradit, jaký produkt nebo dodavatele zvolit, a dokonce i hlídají závazek za klienta,“ dodal.