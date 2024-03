Přivítali tak možnost zapojit se do komunitní energetiky . „Ještě v létě chceme sdílet první elektřinu na úrovni obce,“ řekl Deníku Daniel Ullmann, který se stará o správu tamní energetiky a stojí za vznikajícím energetickým společenstvím v Brumovicích.

„Jsme vinařská oblast. Vinice produkují množství dřevěného odpadu, jen loni to bylo asi osmdesát tun. I z dalších prořezů lze peletováním získat palivo, štěpku s vysokou energetickou hustotou. Je to dle mého lokální obnovitelný zdroj,“ zmínil.

Jihomoravská malebná vesnice Brumovice vidí budoucnost v obnovitelných zdrojích a sdílení elektřiny v obci případně celém regionu. Do komunitní energetiky se zapojí kromě obce a podnikatelů i místní farnost.Zdroj: se svolením obce Brumovice

Aktuálně se Brumovičtí ucházejí o dotaci ministerstva životního prostředí, která je určená pro vznik energetických společenství, o nichž už Deník psal. Peníze půjdou třeba na zpracování podkladů. Společenství se mají stát jedním z pilířů komunitní energetiky v Česku. V Brumovicích plánují vyrobené kilowatty posílat mezi budovami a odběrnými místy obce, třeba i do veřejného osvětlení. Dále mezi malými a středními podniky nebo domácnostmi. Do energetického společenství míří dokonce místní farnost, zájem projevil i majitel tamní nábytkářské firmy, jedné z největších v zemi.

Novela má mouchy

Podle Ullmanna je nový zákon odrazovým můstkem. „Je to revoluční změna ve vnímání energetiky. Má ale své mouchy,“ tvrdí. V budoucnu chtějí pořídit velká bateriová úložiště, která v noci nabijí díky přetokům za nejnižší cenu a přes den energii nasdílí. Ani nový zákon jim ale v tomto nevychází vstříc. Podle něj společenství nemohou sdílet energii čistě z akumulátorů. Významný nedostatek vidí také v nastavení rozpočítávání vyrobené energie. „Radost nám kazí takzvaný fixní alokační klíč. Pevně dané poměry dělení energie jsou limitující,“ konstatoval.

Co to znamená? Elektřina vyhrazená pro určitá odběrná místa bez aktuální spotřeby poputuje stejně k prodeji do distribuční sítě. Pevný alokační klíč se i podle jiných kritiků stane trnem třeba také pro komunity v bytových domech.

Ministerstvo životního prostředí tlačí na čistější a decentralizovanější energetiku:

Peníze pro domácnosti i obce. Stát láká na komunitní energetiku novou dotací

V aktuální novele přes poslance neprošla dynamická metoda rozdělování sdílené elektřiny, podle mnohých výhodnější, při němž je zohledněna aktuální spotřeba elektřiny každého účastníka. Zákonem zatím není stanovena ani lhůta, dokdy distributor musí potenciálním členům společenství nainstalovat chytrý elektroměr. Nejrůznější kritici pak tlačí i na snížení distribučních poplatků.

Větší svobodu při nakládání s energií má podle odborníků přinést další novela energetického zákona LEX OZE III. Zahrnuje už zásadní změny pro ukládání elektřiny, její agregaci a flexibilitu a zároveň má lépe ochránit zákazníky.