Kdo chce v době klesajících cen co nejvíc ušetřit na energiích, může uzavřít smlouvu třeba jenom na měsíc. Kdo sází na jistotu, má k dispozici dlouhodobé smlouvy. V případě lepší nabídky lze změnit dodavatele už po čtvrtroce.

Trh s energiemi v Česku i celé Evropě je již několik let jako na houpačce. Mnozí běžní klienti jej v minulosti příliš nesledovali, z blažené nevědomosti však řadu z nich před třemi lety bolestně vyléčil krach Bohemia Energy. Všech odběratelů se poté předloni dotkly otřesy trhu způsobené dosud nekončící ruskou válkou na Ukrajině. Nyní se ale situace uklidnila, což znamená dobré zprávy pro zákazníky, kteří budou brzy uzavírat nové smlouvy. Mohou na nich totiž ušetřit.

Proč cena elektřiny na mezinárodních trzích nyní klesla? Energetický analytik srovnávače Ušetřeno.cz Tomáš Vrňák za tím vidí trojici důvodů. Prvním je pokles cen emisních povolenek, druhým aktuálně vysoká produkce elektřiny v Evropě, zejména z jaderných elektráren ve Francii.

A třetím důvodem je elektřina z obnovitelných zdrojů, která se nyní v nárazech vyrábí v příliš velkém objemu. V minulých dnech se proto cena energie z větrných elektráren v Německu dokonce v určitých hodinách dostala do záporných hodnot. „To vše se projevuje nejen na denních a hodinových spotových cenách, ale začíná se to promítat i do hlavních ročních kontraktů na budoucí dodávky elektřiny,“ uvedl Vrňák.

Fixace na měsíc

Proto je právě nyní vhodná doba na uzavření nové smlouvy. „Pokud spotřebitel preferuje spekulaci na pokles cen, mohou pro něj být vhodné produkty s měsíční fixací,“ konstatoval Vrňák. Kdo chce „sázet na jistotu“, může volit fixace na období roku až dvou let.

Dodavatelé potvrzují, že lidé na úspory díky smlouvám uzavíraným pouze na jediný měsíc rádi slyší. Nabízí je od loňského roku kupříkladu společnosti Eneka, Bidli, bezDodavatele nebo Tedom energie. V prosinci 2022 její krátkodobý tarif využívalo devět tisícovek zákazníků, loni ve stejném měsíci se jejich počet vyšplhal téměř na 25,5 tisíce. Ceny měsíčního tarifu se prostřednictvím SMS dozvědí s třicetidenním předstihem. „Zákazník tak má dostatek času reagovat, pokud by mu cena nevyhovovala,“ řekl ředitel Tedom energie Jakub Odložilík.

Zkušenosti dodavatelů energií dokládají, že se zákazníci změn na trhu již nebojí tolik, jako tomu bylo po krachu Bohemia Energy. Mnozí tehdy totiž byli nuceni využít služeb dodavatelů poslední instance, aby nezůstali zcela bez proudu. V současnosti ale roli na větší odvaze odběratelů ke změnám hraje to, že se od začátku ledna musí vyrovnat s tím, že skončil dosavadní vládní strop pro ceny energií, navíc znovu platí poplatky za podporované zdroje energie.

Podle průzkumu společnosti epet prováděného prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos ještě loni v listopadu uvažovalo o změně dodavatele na přelomu roku 17 procent odběratelů.

„Během roku 2023 došlo ke stabilizaci trhu s energiemi a poklesu cen energií, což se projevilo u českých odběratelů tím, že s přelomem roku nemění dodavatele, a pokud ano, tak pouze v sedmi procentech případů,“ uvedl generální ředitel společnosti epet Petr Švec.

Lidé mění dodavatele

Dlouhodobé kontrakty na velkoobchodních burzách podle analytika portálu CenyEnergie.cz Petra Woffa ukazují, že v následujících měsících a možná i letech budou energie nadále zlevňovat. „Proto nyní dává smysl levná smlouva na dobu neurčitou, která obsahuje maximálně tříměsíční výpovědní lhůtu,“ konstatoval Woff. Pokud se tedy zákazníkům později naskytne ještě výhodnější nabídka, může poměrně rychle přejít k jinému dodavateli.

Analytici očekávají, že kvůli levnějším smlouvám bude mít zájem změnit dodavatele řada zákazníků. Loni tak podle Vrňáka z Ušetřeno.cz učinilo 266 tisíc lidí. Letos však podle něj toto číslo poroste.

Tak jako v uplynulém roce je totiž již nechrání vládní zastropování cen. „Zároveň vzrostla informovanost veřejnosti i konkurence mezi dodavateli. Podle dat společnosti Ušetřeno.cz může změna dodavatele přinést úsporu přibližně 4800 korun ročně na jednom odběrném místě, což bude pochopitelně motivace pro změnu dodavatele,“ připomněl Vrňák.