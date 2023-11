Zatímco majitelé rodinných domů musí v poslední době důkladně rozvažovat, který druh vytápění kvůli zákazu starých kotlů na uhlí nebo kvůli úsporám zvolí, mnozí obyvatelé bytových domů mají jasno. Slouží jim totiž dálkové vytápění z teplárny. Také jim se teplo postupně prodražuje.

Zatímco ještě v červnu 2021 stál podle statistiků 1 gigajoule tepla pro otop a přípravu teplé vody 605 korun, za dva roky jeho cena vzrostla o více než třetinu. Letos v červnu jeho cenu vyčíslili na 970 korun.

Spotřeba tepla domácností v bytových domech přitom dlouhodobě klesá vzhledem k tomu, že spousta domů již byla důkladně zateplena. Lidé navíc zejména v posledních dvou letech po otřesech na trhu s plynem a elektřinou stále více šetří také tím, že stahují kohouty na radiátorech.

Jak vidí budoucnost cen za energie ředitel Teplárenského sdružení Martin Hájek? Nejen o tom promluvil v rozhovoru pro Deník:

Potvrzují to i teplárny. „Pokles spotřeby tepla byl tak výrazný, že určitě nemohl být způsoben jen zateplováním. Vysvětlujeme si to tak, že lidé snížili v bytech teplotu, a proto se to projevilo,“ řekl ředitel Teplárenského sdružení Martin Hájek. V případě cen tepla dodávaného z tepláren na uhlí úspory podle něj činily asi šest procent spotřeby, u plynových elektráren byly dokonce dvojnásobné.

Nová vyhláška od 1. ledna

K úsporám má obyvatele bytových domů ještě více motivovat nová vyhláška upravující rozúčtování nákladů na vytápění mezi jednotlivé byty. Platit začne hned od 1. ledna příštího roku.

Hlavní změnou je, že se sníží minimální částka, kterou budou za vytápění muset zaplatit obyvatelé každého bytu. Místo dosavadních 80 procent průměrné hodnoty spotřeby přepočtené na metr čtvereční to bude jen 70 procent. Více než dosud se bude také přihlížet k průkazu energetické náročnosti budovy.

Odborníci připomínají, že ani s úsporami na vytápění by se to nemělo přehánět. „Bojíme se, že pokud lidi skutečně začnou to topení vypínat, může to vést k nárůstu plísní v jednotlivých bytech,“ uvedl předseda Svazu českých a moravských bytových družstev Jan Vysloužil.

Důležitý je podle něj správný způsob užívání bytu. „Jedná se o větrání, temperování a udržování rozumné teploty,“ dodal.