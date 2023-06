Situace na nejistém trhu s energiemi se uklidňuje. Mnoho lidí ale stále neví, jak se s ní vypořádat. Řada obyvatel České republiky se v uplynulém období snažila s extrémně rostoucími cenami vyrovnat jejich fixací. Ta se ale dle odborníků nemusí vždy vyplatit.

Mnoho českých domácností si teď pokládá otázku, jestli se i nadále vyplatí nechat si zafixovat cenu energie. Řadě z nich totiž letos skončí období, kdy mají cenu garantovanou. „Odhadujeme, že to budou vyšší stovky tisíc,“ nastínil počet rodin, které rozhodování čeká, Michal Macenauer z poradenské firmy EGÚ Brno.

Odpověď na jejich otázku přitom není úplně jednoduchá. Záleží na prioritách každé domácnosti. „Fixaci doporučujeme zákazníkům, kteří neradi spekulují a chtějí mít jistotu jedné ceny během celého příslušného období,“ řekl energetický analytik internetového srovnávače Ušetřeno.cz Tomáš Vrňák.

V každém případě je také potřeba si ohlídat, zda je nabídka nižší než vládou určený cenový strop. Ten bez DPH u elektřiny dosahuje 5000 korun za megawatthodinu, u plynu 2500 korun. „Změna dodavatele nebo jen produktové řady u stejného dodavatele může přinést významné úspory,“ upozornil Vrňák.

Mohou ještě klesat

Analytik portálu Cenyenergie.cz Petr Woff nedoporučuje fixovat ceny na delší dobu. „Mnoho okolností napovídá tomu, že by ceny mohly ještě klesat,“ vysvětlil. Některé firmy toho již začaly využívat a nabízejí fixaci jen na kratší období, obvykle jeden měsíc. „Poté cenu mění podle toho, jak se vyvíjí velkoobchodní trh. To podle mě dává smysl,“ poznamenal Woff.

Takovou službu nabízí například společnost Tedom Energie. Její ředitel Jakub Odložilík uvedl, že od března, kdy nabídku spustili, zpracovali již několik tisíc smluv. „Měsíční fixaci u nás poptává i sto zákazníků denně,“ prohlásil. „Jedná se zejména o zákazníky, kterým skončila fixace,“ dodal.

I Macenauer předpokládá, že ceny elektřiny a plynu v příštích měsících výrazně klesnou. „Silová elektřina by měla do roku 2026 zlevnit přibližně o 40 až 50 procent, zemní plyn jako komodita o 50 až 60 procent,“ míní odborník z poradenské firmy.

Porovnávejte, radí

Na dlouhodobé fixace teď podle analytika společnosti ENA Jiřího Gavora doplácejí ti, kteří se k nim zavázali v závěru loňského roku, když byly ceny energií nejvyšší. Zatím je sice před velkým zásahem do peněženek chrání cenový strop, po jeho skončení se jim ale podpis smlouvy s fixací prodraží. „Potom se dostanou do situace, že bude nadále platit jejich smlouva, která je podstatně dražší,“ vysvětlil Gavor.

Analytik také zaznamenal, že se dodavatelé obvykle snaží své dosavadní zákazníky udržet slušnou nabídkou. Přesto se podle něj vyplatí porovnat ceníky jednotlivých společností. „Stojí za to si zjistit, jestli nabídka současného dodavatele není příliš vysoká. Pokud rozdíl nebude příliš velký, je nejpřirozenější pokračovat u dodavatele, se kterým je klient spokojen,“ tvrdí Gavor.

Méně podvodníků

Dobrou zprávou pro zákazníky je, že se na trhu s energiemi podle některých informací nyní nepřiživuje tolik takzvaných energošmejdů jako dříve. „Takoví vykukové, kteří ani energetice moc nerozuměli, se nyní snaží vydělat peníze na prodeji fotovoltaických panelů. Firem, které je nabízejí, se objevilo neuvěřitelné množství,“ sdělil Woff z Cenyenergie.cz.

Nebezpečí by ale lidé přesto neměli podceňovat. „Můžeme doporučit, aby spotřebitelé uzavírali smlouvy přímo s dodavateli a vyhnuli se tak různým zprostředkovatelům,“ uvedla ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Také podle ní by zákazníci neměli fixovat smlouvy na dlouhou dobu. A hlavně si mají ohlídat, zda je smluvně ošetřeno, že dodavatel skutečně nemůže jednostranně změnit cenu. „To je pro spotřebitele jednoznačně špatná kombinace, protože výhody smlouvy na dobu určitou by se tak přesunuly pouze na dodavatele,“ dodala Hekšová.

Na co si dát při sjednávání smlouvy na energie pozor:



Dejte si načas a nabídku si prověřte. Dobrý obchodník na zákazníka nespěchá.



Kvalitu dodavatele obvykle naznačí uživatelské recenze. Informují o tom, jak se k zákazníkovi chová. Zda se lidé mohou dovolat na jeho telefonní linky, zda odpovídá na e-maily, zda přeplatky z vyúčtování vrací včas, anebo až po urgencích, či zda nemění ceny bez upozornění.



Cena by se neměla pro různá období měnit. Některé smlouvy na delší období nabízejí lepší cenu, ale až po určité době. Aby byla nabídka skutečně férová, měl by obchodník nabídnout nižší cenu ihned.



Smlouva na dobu určitou neznamená, že je cena fixní. Dodavatelé nabízejí některé smlouvy se závazkem, což ale neznamená, že jste v bezpečí před náhlým zvýšením cen na velkoobchodním trhu. To, že je cena fixní, musí být výslovně uvedeno ve smlouvě. Nestačí tedy, že je výrazem „fixní“ pojmenován nabízený produkt.



Naopak se nevyplatí mít smlouvu na dobu neurčitou s fixní cenou. Takový zákazník sice může ukončit smlouvu, kdy chce, ale obvykle musí platit předem stanovenou pokutu.



Zdroj: TZB-Info.cz