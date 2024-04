Už za dva týdny vláda posoudí nabídky dodavatelů na dostavbu jaderných bloků v Česku. Ve finále zůstali jen dva zájemci, francouzská EdF a jihokorejská KHNP. Budou ve hře Dukovany i Temelín? „Rozhodne se podle toho, jak byl vypsán tendr. Navíc stát nemůže rozhodnout o čtyřech blocích, protože nemá dořešenou organizační strukturu, notifikaci ani financování. Nezávazná nabídka není totéž co vypsaný tendr. Oba finalisté znají lokalitu Dukovany a nabídku zpracovávali rok. Na Temelín dostali měsíc, takže těžko mohou předložit sofistikovanou nabídku. Bude obsahovat nemálo výjimek ze závaznosti,“ říká exšéf ČEZ a bývalý vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl.

V rozhovoru pro Deník zdůrazňuje, že v konečném verdiktu nemůže hrát roli geopolitika: „Politické hledisko je zcela irelevantní. Pokud si někdo myslí, že o výsledku budou rozhodovat vazby v EU, vliv v Evropě, je to iluze. Tendr byl vypsán podle zákona o zadávání veřejných zakázek na tzv. bezpečnostní výjimku. Stát má tedy právo změnit pořadí vyhodnocení od společnosti ČEZ, ale pouze z bezpečnostních důvodů, které jsou jasně specifikované. Geopolitika mezi nimi není. Zákonný postup je kontrolován příslušnými orgány Evropské komise i zeměmi, které jsou proti jádru. Pokud by vše neproběhlo podle litery zákona, žaloba kupříkladu ze strany Rakouska, Irska nebo aktivistů z Německa by byla reálná, stejně jako pozastavení tendru.“

Jaká jsou tedy další kritéria? „Hlavně půjde o energetickou bezpečnost, která je dána podílem průmyslu v Česku nebo blízkém okolí, a to ani ne tak na výstavbě, ale na dlouhodobé údržbě a provozu. Nestavíme to na mírová desetiletí. Svět není stabilní, stačí si připomenout události posledních pěti let. A jakákoli krize, nemusí jít zrovna o válku, ale třeba o neprůchodnost přepravních tras, může ovlivnit stabilitu dodávek. Druhým kritériem je adaptační plán, který obsahuje představu, jak je dodavatel připraven vypořádat se s požadavky státní správy a samosprávy na získání stavebního povolení.“

Reálný je rok 2038

Jaderný expert Míl zároveň vylučuje, že by se blok v Dukovanech spustil v roce 2036. Když všechno půjde hladce, reálný termín je o dva roky pozdější. Podaří-li se to, bude pak elektřina pro domácnosti levnější? „Na to je celkem snadná odpověď. Dnes máme jedny z nejlevnějších jaderných elektráren na světě, ale cena elektřiny tomu neodpovídá. Dostatek zdrojů tedy neznamená, že cena elektřiny pro obyvatele bude nízká.“

