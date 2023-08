S nabídkou výhodnějších smluv nyní své zákazníky oslovují velcí dodavatelé energií. Nabízejí jim platby pod úrovní vládou stanoveného cenového stropu. Ten byl totiž vyhlášen pouze na letošní rok. Poté by mnozí z lidí v případě, že mají smluvně nastavenou vysokou cenu, opět mohli spadnout do finančních potíží.

S nabídkou výhodnějších smluv nyní své zákazníky oslovují velcí dodavatelé energií. Nabízejí jim platby pod úrovní vládou stanoveného cenového stropu | Foto: Shutterstock

Nyní platí zastropování cen ve výši 6050 korun za MWh elektřiny a 3025 korun za MWh plynu, a to včetně DPH. Po jeho zrušení by ale v příštím roce mnoho lidí muselo z rodinného rozpočtu jen za energie znovu platit neúměrně vysoké částky. „Určitě by hrozilo, že mnozí nedodrží smlouvu, zaplatili by smluvní pokutu a odcházeli by od dodavatele s pocitem rozhořčení,“ uvedl analytik společnosti ENA Jiří Gavor. Dodavatelé si podle něj uvědomují, že se jim zákazníky vyplatí nadále udržet.

Společnost innogy nyní oznámila, že zmíněným zákazníkům od poloviny září nabídne nový produkt. Díky němu mohou na plynu i elektřině spořit až do konce roku 2025. Kdo si dlouhodobě zafixoval nevýhodnou cenu, může ročně ušetřit za elektřinu až 12 tisíc korun ročně, u plynu má být maximální roční úspora 17 tisíc korun, ve výjimečných případech až 27 tisíc korun.

Jak řešit energie? Pozor na zafixování cen. Zkuste to jen na měsíc, radí experti

S novou nabídkou innogy během srpna osloví více než 200 tisíc svých zákazníků, kterých se riziko příliš vysokých plateb v příštím roce týká. „Nechceme, aby zákazníci dopláceli na extrémní ceny z období krize,“ podotkl ředitel maloobchodu innogy Energie David Konvalina.

Změnu nevýhodných smluv svým klientům již dříve nabídl ČEZ. Těm, kteří u něj mají platnou fixovanou smlouvu, nabídne možnost přejít na levnější produkt s tříletou fixací a postupně klesající cenou. Největší energetická společnost v Česku těmto zákazníkům slibuje, že je také sama kontaktuje.

Pod vládním stropem

Aktuálně naopak žádné změny v tomto směru neplánuje konkurenční E.ON. Protože již cenu letos snižoval, platí částky pod vládním stropem většina jeho zákazníků. Vyšší fixované ceny má u něj jen několik tisícovek odběratelů. Firma ale nevylučuje, že také jim ještě ulehčí situaci. „Pokud stropy opravdu skončí, je možné, že naše klienty oslovíme s novou nabídkou, která bude odrážet aktuální situaci na energetických trzích,“ řekl mluvčí firmy Roman Šperňák.

Podobně Pražská plynárenská již v podstatě žádné zákazníky nad vládním cenovým stropem nemá. „V tomto roce jsme již dvakrát snižovali cenu, takže aktuálně řešíme poslední jednotky takových klientů,“ uvedl mluvčí společnosti Miroslav Vránek.

Pozor na automatické prodloužení smlouvy na energie. Můžete přijít o tisíce

Přestože velcí dodavatelé se svým zákazníkům snaží ohledně ceny vyjít vstříc, měl by podle některých z nich více pomoci stát a zajistit, aby se pod vládní strop plošně dostali všichni spotřebitelé. „Uzavření nové smlouvy o dodávce vyžaduje aktivitu zákazníka a bez plošného řešení může zůstat na vysokých cenách i část zákazníků od finančně silných dodavatelů, kteří se k podpisu nové smlouvy nedostanou,“ obává se marketingový ředitel Centropolu Jiří Matoušek.

Za jaké ceny nyní dodavatelé nabízejí elektřinu

(pro domácnost v Praze, spotřeba 3,5 MWh, sazba: d02d)

Dodavatel Produkt Roční cena (v korunách) E.ON Variant PRO 24 26 021 Pražská plynárenská EKO Flexi 24 26 175 innogy Elektřina Start 15 28 320 Pražská energetika PRE PROUD FIX 28 482 ČEZ Prodej Elektřina – na dva roky (první rok) 29 403 vládní strop vládní strop 31 751

zdroj: Ušetřeno.cz

Změna smlouvy na částku pod vládním stropem je tedy výhodná pro obě strany, rozhodně však nepůjde o nejlevnější nabídku na trhu. „Malí dodavatelé preferují krátkodobé závazky a nabízejí je, protože jsou výhodné v době, kdy cena na trhu klesá, což je momentálně právě teď,“ připomněl analytik Gavor. Nejvíce se podle něj ušetří při měsíční fixaci.

Univerzální rada neexistuje

Odborníci proto zákazníkům doporučují, aby si důkladně vybrali nabídku, která je právě pro ně nejvhodnější. „Paušální rada pro všechny neexistuje. Každý zákazník by si měl srovnat více nabídek, a pokud je pro něj náklad na energie významný, pak si i zažádat o speciální nabídku. Obecně nyní nedoporučujeme fixovat na déle než rok. Výjimkou by byla nabídka s výrazně nižší cenou, než nabízí konkurence. Další výjimkou je zákazník, který preferuje jistotu,“ uvedl Michal Macenauer z poradenské společnosti EGÚ Brno.

Jak na vysoké zálohy za energie? Kdo se s dodavatelem nedohodne, má si stěžovat

Nemůže se ale naopak stát, že cena energie na mezinárodním trhu ještě více klesne, a tyto nové smlouvy by byly pro spotřebitele rovněž nevýhodné? Podle znalců nic takového rozhodně není pravděpodobné.

„S ohledem na fakt, že Evropská unie tlačí z jedné strany na uzavírání jaderných bloků, a na straně druhé se zvyšují ceny emisních povolenek, trh očekává, že v roce 2024 budou ceny energií o víc než 50 procent vyšší. Proto o zlevňování nemůže být vůbec řeč. Aktuálně před topnou sezonou se dá naopak fixování cen spíše doporučit, a to nejlépe na 12 nebo 24 měsíců,“ tvrdí energetický analytik portálu Ušetřeno.cz Tomáš Vrňák.