Mezinárodní trhy s energiemi mají po dlouhém období rostoucích cen energií pro spotřebitele konečně i dobré zprávy. Ceny elektřiny a plynu na nich totiž klesají a podle odborníků zřejmě půjdou dolů i nadále. Mnohdy je proto zbytečné platit dodavatelům vysoké ceny podle starých ceníků. Deník přináší odpovědi na některé související otázky.

Změna dodavatele energií vám nyní může pomoci ušetřit peníze. | Foto: Shutterstock

Proč se zákazníkům vyplatí změnit dodavatele energií právě nyní?

Protože klesá cena elektřiny na mezinárodních trzích, od níž se konečná cena pro tuzemské odběratele odvíjí. Dodavatelé elektřiny a plynu na český trh tedy mohou elektřinu nakupovat levněji. Proto také mohou snižovat ceny ve svých cenících, za něž elektřinu nabízejí zákazníkům.

Co přesně za aktuálním poklesem energií na mezinárodních trzích stojí?

Podle analytiků jde o více důvodů najednou. Jde kupříkladu o pokles cen emisních povolenek, anebo o aktuálně vysokou produkci elektřiny v Evropě, zejména z jaderných elektráren ve Francii. Kromě toho nárazově jedou naplno zdroje vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů, zejména u větrných elektráren v Německu. „To vše se projevuje nejen na denních a hodinových spotových cenách, ale začíná se to promítat i do hlavních ročních kontraktů na budoucí dodávky elektřiny,“ uvedl energetický analytik společnosti Ušetřeno.cz Tomáš Vrňák.

A jak je tomu s cenami plynu?

Energetická krize začala před dvěma lety, když ruská společnost Gazprom omezila dodávky svého zemního plynu do Evropy a přestala plnit své smluvní závazky. Na to nebyl nikdo připraven, na trhu zavládla panika a plyn prudce zdražil. Evropské země včetně Česka ale byly schopny rychle najít i další zdroje, zejména díky dodávkám zkapalněného zemního plynu (LNG) ze zámoří, proto nyní mají k dispozici zemního plynu dostatek. „Takže se trh opět vrací do normálu a hromadně se zlevňuje,“ pochvaluje si analytik portálu CenyEnergie.cz Petr Woff. Cena plynu by však mohla opět vzrůst v případě, že by se kvůli rostoucím mezinárodním rizikům některým těžařům už vyvážet LNG plyn do Evropy nevyplatilo.

Jaký typ smlouvy se nyní odběratelům vyplatí uzavřít?

Podle trendu dlouhodobých kontraktů na velkoobchodních burzách lze očekávat, že energie v následujících měsících budou ještě více zlevňovat. „Proto nyní dává smysl levná smlouva na dobu neurčitou, která obsahuje maximální tříměsíční výpovědní lhůtu,“ doporučil analytik Woff. Pokud se totiž zákazníkovi později naskytne ještě výhodnější nabídka, může poměrně rychle přejít k novému dodavateli.

Kolik zákazníků nyní zřejmě bude chtít dodavatele elektřiny změnit?

V loňském roce změnilo dodavatele elektřiny 266 tisíc lidí. Analytici očekávají, že letos zájem o změnu vzroste. Loni šla totiž cena nahoru, ale spotřebitele chránil vládou stanovený strop na ceny energií. „Zároveň vzrostla informovanost veřejnosti a konkurence mezi dodavateli,“ uvedl analytik Vrňák. Podle dat společnosti Ušetřeno.cz může změna dodavatele na jednom odběrném místě přinést roční úsporu 4800 korun, což zákazníky bude motivovat k odchodu za levnější smlouvou.

Co mohou zákazníci dělat, když s dodavatelem nebudou spokojeni?

Mohou požádat Energetický regulační úřad (ERÚ) o kontrolu, zda dodavatel řádně plní své povinnosti. V uplynulých dvou letech počet takových podnětů vzrostl více než pětinásobně. V některých případech obchodníci dostali milionové pokuty, v dalších dosud probíhají správní řízení.

V čem dělají dodavatelé zejména chyby?

Kontroloři z ERÚ zjistili, že dodavatelé často zasílali pozdě vyúčtování svých služeb, někdy je dokonce vůbec nevyhotovili. Někteří nedodržovali lhůty při reklamacích anebo se dopouštěli klamavého jednání, kdy zákazníkům uváděli nepravdivé informace. „Naráželi jsme také na nekalé, tedy agresivní obchodní praktiky, například nedodržování pevně stanovené, fixované ceny,“ podotkl předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.