Pocítí tedy současné snížení ceny plynu na evropských trzích také čeští odběratelé? Jak kteří. „Těm, kteří mají takzvaný spotový tarif a tedy cenu navázanou přímo na velkoobchodní ceny, se to už samozřejmě zlevňuje neprodleně,“ řekl Jiří Gavor ze společnosti ENA.

Kolik ale vlastně ušetřili, se ovšem tito odběratelé dozvědí se zpožděním, až jim přijde příští vyúčtování. „Tyto tarify v posledních týdnech zlevnily, byly zhruba na 60 procentech maximální zastropované ceny, kterou stanovila vláda pro příští rok,“ konstatoval analytik portálu Cenyenergie.cz Petr Woff. Otázkou zůstává, jak dlouho tato nižší cena pro spotové tarify zůstane. „Nevíme, kdy velkoobchodní trhy tyto tarify zase výrazně zdraží,“ podotkl.

Podle Gavora přesto aktuální vývoj potvrzuje, že často obávané smlouvy na spotový tarif nemusí být za všech okolností nevýhodné. „Bralo se to téměř jako nekalá praktika, ale má to pochopitelně i pozitivní stránku. Když velkoobchodní trh padá, tak z toho tito odběratelé profitují, což je právě teď,“ podotkl. Smlouvy na spotový tarif má ovšem nanejvýš asi desetina českých domácností, přesná statistika se nevede. U podniků je toto procento ještě vyšší.

Nižší ceny za plyn ale budou od příštího roku platit také ostatní domácnosti a někteří další odběratelé. Důvodem bude vládou přislíbené zastropování cen od 1. ledna. „Dodavatelé už začínají pomalu nabízet ceny, které jsou stejné, jako ty zastropované. Je tak možné, že se dočkáme i dalšího zlevňování,“ netají se optimismem Béreš.

Příští zima v nejistotě

Odborníci se shodují, že v letošní zimě by Čechům neměl hrozit nedostatek plynu. Zdejší zásobníky jsou totiž stejně jako ty v Německu plné. „Čím více plynu je v zásobnících, tím vyšší je pravděpodobnost, že nabídka v nejbližších měsících uspokojí poptávku, a tím by měla klesat cena,“ potvrzuje analytik portálu Cenyenergie.cz Petr Woff.

Zatímco letošní zimu bychom tedy měli zvládnout lépe než pověstní Karafiátovi Broučci, pro příští sezonu naopak není jistého téměř nic. Ruský plyn, jímž jsou české zásobníky stále zčásti naplněny, již bude pro zdejší trh zcela nedostupný. „Proto se nad další topnou sezonou vznáší otazník rizika a nejistoty a my musíme jenom doufat, že do té doby přibudou další terminály na zkapalněný zemní plyn,“ konstatoval Gavor.

Nevýhodou zkapalněného zemního plynu (LNG) je ale ještě vyšší cena, než kolik stál plyn dovážený plynovody z Ruska. „Důvodem je, že evropské firmy nemají nasmlouváno dostatek kontraktů na dodávky, ani není dostatek terminálů, které jsou schopné LNG přijímat,“ vysvětlil Arsen Lazarevič z webu Elektřina.cz. „Budoucí vývoj záleží na počasí, na naší spotřebě, ale také na Norsku, Alžírsku, USA, Kataru nebo Nigérii, odkud nyní plyn do Evropy připlouvá,“ připomněl Woff z Cenyenergie.cz

Situace by se podle Lazarevičova odhadu ovšem měla výrazně zlepšit od roku 2024. Neskrývá však, že největší obavy má z příští topné sezony, kdy by nasmlouvané dodávky plynu nemusely pokrýt tuzemskou spotřebu. „V případě tužší zimy možná budou muset být některé evropské velmoci s Českem solidární,“ obává se Lazarevič.

Zdroj: DeníkA jak to bude se zlevněním plynu pro příští měsíce? Zřejmě půjde jen o dočasný výkyv ceny. „Aktuálně však dle předpovědí očekáváme ochlazení, a lze tedy předpokládat i opětovný růst cen,“ uvedl Michal Macenauer z EGÚ Brno. „Není to trend, že bychom měli to nejhorší za sebou. Já se obávám, že když přijdou mrazy a zásobníky se postupně budou vyčerpávat, tak ceny plynu bohužel zase vzrostou,“ dodal Gavor.