Chytrý elektroměr bokem? Téměř vyloučeno, s nízkou spotřebou se navíc nevyplatí

České energetické společnosti začnou od poloviny příštího roku vyměňovat stávající elektroměry za chytré. Podmínkou je mít spotřebu vyšší než šest megawatthodin. Domácnosti s nižší, které by chtěly chytrý elektroměr získat, mají smůlu. Měřič by se jim ani nevyplatil, poplatky za něj by tvořily velkou část z celkových plateb za elektřinu.

U stovek tisíc domácnosti a firem od poloviny příštího roku zaklepe na dveře technik a vymění jim staré elektroměry za nové chytré. Zařízení totiž dokáže v reálném čase sledovat spotřebu a podle toho ji i upravovat. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock